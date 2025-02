Stuhlweichmacher und Sitzbäder

Bei äußeren thrombosierten Hämorrhoiden Entfernung des Blutgerinnsels

Bei inneren Hämorrhoiden Injektionssklerotherapie, Gummibandligatur oder Infrarot-Photokoagulation

Manchmal operative Entfernung

Gewöhnlich müssen Hämorrhoiden nicht behandelt werden, es sei denn, sie verursachen Beschwerden. Die Einnahme von Stuhlweichmachern oder von pflanzlichen Ballaststoffen (wie Flohsamenschalen) kann die Ausscheidung von Stuhl erleichtern. Die Symptome von Hämorrhoiden können manchmal gelindert werden, indem man den After in warmes Wasser taucht, ein sogenanntes Sitzbad. Man kann den After eintauchen, indem man sich 10 bis 15 Minuten in eine halbgefüllte Wanne oder in einen, mit warmem (nicht heißem) Wasser gefüllten Behälter auf die Toilette oder den Toilettenstuhl setzt.

Bei externen Hämorrhoiden mit Thrombose kann der Arzt, vor allem bei starken Schmerzen, ein Lokalanästhetikum spritzen und das Blutgerinnsel oder die Hämorrhoide herausschneiden, wodurch die Schmerzen manchmal schneller gelindert werden.

Die Einnahme von Acetaminophen oder einem nichtsteroidalen Antirheumatikum (NSAR) kann die Schmerzen einer thrombosierten Hämorrhoide lindern. Lokal betäubende Salben oder Zaubernuss-Kompressen können ebenfalls helfen. Nach kurzer Zeit gehen Schmerzen und Schwellungen normalerweise zurück, Blutgerinnsel lösen sich innerhalb von 4 bis 6 Wochen auf.

Bei blutenden inneren Hämorrhoiden kann der Arzt eine Substanz spritzen, die zur Bildung von Narbengewebe führt und die Hämorrhoiden zerstört. Dieses Verfahren wird als Injektions-Sklerotherapie bezeichnet. Eine Alternative zur Injektions-Sklerotherapie ist die Infrarotphotokoagulation. Bei dieser Maßnahme wird ein Infrarotlicht zur Behandlung von blutenden Hämorrhoiden verwendet.

Große innere Hämorrhoiden sowie solche, die auf eine Injektions-Sklerotherapie nicht ansprechen, können mit elastischen Bändern abgebunden werden (Gummibandligatur). Das Band führt dazu, dass die Hämorrhoiden austrocknen und sich schmerzlos ablösen. Alle 2 Wochen wird eine Hämorrhoide behandelt.

Abbinden einer Hämorrhoide

Eine Operation zur Entfernung der Hämorrhoiden kommt infrage, wenn alle anderen Behandlungen erfolglos waren. Die Operation von Hämorrhoiden (Hämorrhoidektomie) kann jedoch zu starken Schmerzen sowie zu Harnverhaltung und Verstopfung führen.

Eine weitere Technik wird als Stapler-Hämorrhoidopexie bezeichnet. Dabei wird ein zirkulärer chirurgischer Stapler verwendet. Diese Methode ist mit weniger Schmerzen nach dem Eingriff verbunden, kann jedoch zu mehr Komplikationen als nach der üblichen operativen Hämorrhoidektomie führen, und die Hämorrhoiden können wieder auftreten.

Hämorrhoidopexie Einzelheiten ausblenden Bei der Stapler-Hämorrhoidopexie wird ein kreisförmiges chirurgisches Klammergerät (Stapler) verwendet.

Andere Methoden, um innere Hämorrhoiden zu zerstören, werden getestet, wie etwa eine durch Doppler geführte Ligatur der Hämorrhoidenarterien. Bei dieser Methode werden die Hämorrhoiden mithilfe einer Ultraschalluntersuchung identifiziert und mit einer Naht abgebunden, wodurch die Blutversorgung der Hämorrhoiden verringert wird.

Die Wirksamkeit von Laserbehandlungen, Vereisungsgeräten oder elektrischem Strom (Elektrokoagulation) ist nicht erwiesen. Die Gummibandligatur ist weiterhin die Standardmethode.