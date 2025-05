Fremdkörper im Mastdarm

Wenn das Objekt ertastet werden kann, Entfernung mit Mastdarm-Retraktor

Wenn der Gegenstand nicht ertastet werden kann, operative Entfernung

Nach Entfernung Sigmoidoskopie

Wenn der Arzt den Gegenstand ertasten kann, wird in der Regel ein Mittel zur örtlichen Betäubung unter die Haut und die Wand am After gespritzt. Anschließend kann der After mit einem Instrument, einem Mastdarm-Retraktor, geweitet und der Fremdkörper gegriffen und herausgeholt werden. Manchmal wird eine Vollnarkose verabreicht, damit sich der After entspannt und der Gegenstand ohne Operation entfernt werden kann.

Wenn ein Arzt den Gegenstand nicht ertasten kann oder wenn der Gegenstand durch den After weder zu sehen noch zu entfernen ist, wartet der Arzt, bis die natürlichen wellenartigen Bewegungen des Dickdarms (Peristaltik genannt) den Gegenstand nach unten bringen, damit er entfernt werden kann.

Kann der Arzt den Fremdkörper dann immer noch nicht entfernen, muss der Patient in ein Krankenhaus eingewiesen und operiert werden. Während der Operation erhält der Betroffene entweder eine Teil- oder Vollnarkose. Dann wird der Gegenstand vorsichtig aus dem After entfernt. In seltenen Fällen muss der After aufgeschnitten werden, damit der Gegenstand entfernt werden kann.

Nach der Entfernung des Gegenstands führt der Arzt eine Sigmoidoskopie durch (ein biegsamer Schlauch wird in den After eingeführt, um den unteren Dickdarmabschnitt, den Mastdarm und den After zu betrachten), um festzustellen, ob der Mastdarm perforiert oder anderweitig verletzt wurde.