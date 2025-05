Eine anorektale Fistel ist ein normalerweise nicht angelegter Gang, der vom After oder Mastdarm meist zur Haut in der Nähe des Afters, gelegentlich aber auch zu einem anderen Organ, z. B. der Vagina, führt.

Anorektale Fisteln sind bei Personen häufig, die einen anorektalen Abszess, Morbus Crohn oder Tuberkulose haben.

Anorektale Fisteln können Schmerzen verursachen und bilden Eiter.

Die Diagnose basiert auf einer Untersuchung und anderen Betrachtungstechniken.

Zur Behandlung kann eine Operation zählen, aber inzwischen gibt es einige weniger invasive Alternativen.

Der Mastdarm (Rektum) ist der Abschnitt des Verdauungstrakts über dem After, in dem der Stuhl gehalten wird, bevor er durch den After den Körper verlässt.

Der After ist die Öffnung am Ende des Verdauungstrakts, durch die der Stuhl den Körper verlässt.

(Siehe auch Übersicht über After und Mastdarm.)

Die meisten Fisteln entwickeln sich von einer Drüse tief in der Wand von After oder Mastdarm aus. Manchmal entstehen Fisteln durch die Entleerung (Dränage) eines anorektalen Abszesses, oft lässt sich die Ursache jedoch nicht ermitteln. Menschen, die an Morbus Crohn oder Tuberkulose leiden, sind häufiger betroffen. Fisteln können aber auch bei Divertikulitis, Krebs oder Verletzungen in After und Mastdarm auftreten. Bei Säuglingen handelt es sich gewöhnlich um eine angeborene Störung, sie kommt bei Jungen häufiger vor als bei Mädchen.

Fisteln, die Mastdarm und Scheide verbinden (sogenannte rektovaginale Fisteln), können durch eine Strahlentherapie, Krebs, Morbus Crohn oder durch Verletzung der Mutter bei der Entbindung entstehen.

Anorektale Fistel 3D Model:

Symptome einer anorektalen Fistel Infizierte Fisteln können schmerzhaft sein und blutigen Eiter ausscheiden.

Diagnose einer anorektalen Fistel Untersuchung durch den Arzt

Manchmal Anoskopie, Sigmoidoskopie oder Koloskopie Ein Arzt kann gewöhnlich eine oder mehr Öffnungen einer Fistel sehen oder sie unter der Haut spüren. Um Länge und Verlauf einer Fistel zu ermitteln, kann eine Sonde in die Fistel eingeführt werden. Mithilfe eines Anoskops (ein kurzer, starrer Schlauch), das in den Mastdarm eingeführt wird, und dessen Erkundung über die Sonde kann der Arzt innere Öffnungen der Fistel erkennen. Eine Untersuchung mit einem Sigmoidoskop (siehe Endoskopie), einem viel längeren Betrachtungsschlauch, hilft dem Arzt auch, die innere Öffnung der Fistel zu finden und festzustellen, ob das Problem durch Krebs, Morbus Crohn oder eine andere Erkrankung verursacht wird. Eine Koloskopie wird durchgeführt, wenn der Arzt Morbus Crohn vermutet (siehe Diagnose von Morbus Crohn).