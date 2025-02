Übersicht über After und Mastdarm

Der After ist die Öffnung am Ende des Verdauungstrakts, durch die der Stuhl den Körper verlässt.

Der Mastdarm (Rektum) ist der Abschnitt des Verdauungstrakts über dem After, in dem der Stuhl gehalten wird, bevor er durch den After den Körper verlässt.

Das Verdauungssystem

Der After besteht zum Teil aus Oberflächenschichten des Körpers, u. a. Haut, und zum Teil aus Darmschichten.

Die Wand des Mastdarms besteht aus glänzend orangerotem Gewebe, das Schleimdrüsen enthält – ähnlich wie die gesamte Darmwand. Die Wand des Mastdarms ist relativ unempfindlich gegenüber Schmerzen, die Nerven am After und der umgebenden Haut jedoch äußerst schmerzempfindlich.

Die Venen des Mastdarms und Afters münden zumeist in die Pfortader, die Blut zur Leber transportiert, und dann in den allgemeinen Blutkreislauf. Einige dieser Venen münden direkt in die Beckenvenen und dann weiter in den gesamten Blutkreislauf. Die Lymphgefäße des Mastdarms entleeren sich in die Lymphknoten im Oberbauch. Die Lymphgefäße des Afters entleeren sich in die Lymphknoten in der Leiste.

Ein Muskelring (Analsphinkter) hält den After verschlossen. Dieser Sphinkter wird im Unterbewusstsein vom autonomen Nervensystem kontrolliert. Ein Teil des Sphinkters kann jedoch entspannt oder angespannt werden.

Zu den Erkrankungen von After und Mastdarm gehören: