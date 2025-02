Divertikulose im Dickdarm

Die Ursache für Divertikulose ist unbekannt, kann aber mit ballaststoffarmer Ernährung oder dem Verzehr von viel rotem Fleisch, einer bewegungsarmen Lebensweise, Übergewicht und Rauchen und der Anwendung von nichtsteroidalen Antirheumatika (NSAR), Aspirin, Kortikosteroiden und Opioiden zusammenhängen.

Weitere mögliche Risikofaktoren sind die familiäre Vorgeschichte und Veränderungen in der Struktur des Dickdarms und der Art und Weise, wie sich Abfallprodukte darin bewegen.

Es wird angenommen, dass Divertikel durch Krämpfe in der Muskelschicht im Darm entstehen. Die Muskelkrämpfe erhöhen den Druck im Dickdarm, sodass aufgrund des Darminhalts sich ein Teil der Darmwand an einer Schwachstelle ausstülpt – gewöhnlich dort, wo eine Arterie in die Muskelschicht der Dickdarmwand eindringt. Die Muskelschicht des Sigmoids ist bei Patienten mit Divertikulose häufig verdickt.

Die Ursache von Riesendivertikeln ist nicht geklärt.