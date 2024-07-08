skip to main content
MSDMsd ManualAusgabe für Patienten
Search icon

Definition von Divertikelkrankheit

VonJoel A. Baum, MD, Icahn School of Medicine at Mount Sinai;
Rafael Antonio Ching Companioni, MD, HCA Florida Gulf Coast Hospital
Überprüft vonMinhhuyen Nguyen, MD, Fox Chase Cancer Center, Temple University
Überprüft/überarbeitet Geändert Juli 2024
v756462_de
DIE AUSGABE FÜR MEDIZINISCHE FACHKREISE ANSEHEN
Die Divertikelkrankheit ist durch kleine, ballonartige Ausstülpungen (Divertikel) gekennzeichnet, die durch die Schichten bestimmter Strukturen im Verdauungstrakt hervorstehen.

Divertikel können vereinzelt vorkommen, aber auch gehäuft.

Weitaus am häufigsten entwickeln sich Divertikel im Dickdarm (Colon). Divertikel im Dickdarm treten auf, wenn die inneren Darmschichten durch die äußeren Muskelschichten hinausragen.

Divertikel können auch in der Speiseröhre und seltener im Magen entstehen. Das Meckel-Divertikel ist eine häufige Divertikelerkrankung des Dünndarms. Es ist bei 2 Prozent aller Menschen bei der Geburt vorhanden.

Lage des Dickdarms (Colon)

Das Vorliegen von 1 oder mehr Divertikeln im Dickdarm wird Divertikulose genannt. Die Divertikulose entwickelt sich tendenziell im mittleren Alter.

Wenn sich Divertikel entzünden, wird die Erkrankung Divertikulitis genannt. Divertikulitis kann sich mit oder ohne Infektion eines Divertikels entwickeln.

quizzes_lightbulb_red
Test your KnowledgeTake a Quiz!

Copyright © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA und seine verbundenen Unternehmen. Alle Rechte vorbehalten.

Copyright© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA und seine verbundenen Unternehmen. Alle Rechte vorbehalten.