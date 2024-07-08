Definition von Divertikelkrankheit

Die Divertikelkrankheit ist durch kleine, ballonartige Ausstülpungen (Divertikel) gekennzeichnet, die durch die Schichten bestimmter Strukturen im Verdauungstrakt hervorstehen.

Divertikel können vereinzelt vorkommen, aber auch gehäuft.

Weitaus am häufigsten entwickeln sich Divertikel im Dickdarm (Colon). Divertikel im Dickdarm treten auf, wenn die inneren Darmschichten durch die äußeren Muskelschichten hinausragen.

Divertikel können auch in der Speiseröhre und seltener im Magen entstehen. Das Meckel-Divertikel ist eine häufige Divertikelerkrankung des Dünndarms. Es ist bei 2 Prozent aller Menschen bei der Geburt vorhanden.

Lage des Dickdarms (Colon)

Das Vorliegen von 1 oder mehr Divertikeln im Dickdarm wird Divertikulose genannt. Die Divertikulose entwickelt sich tendenziell im mittleren Alter.

Wenn sich Divertikel entzünden, wird die Erkrankung Divertikulitis genannt. Divertikulitis kann sich mit oder ohne Infektion eines Divertikels entwickeln.