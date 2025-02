Mastdarm und After

Der Mastdarm ist eine Kammer, die am Ende des Dickdarms beginnt, unmittelbar auf die Sigmaschlinge folgt und am After endet ( see also page Übersicht über After und Mastdarm). Gewöhnlich ist der Mastdarm leer, weil der Stuhl weiter oben im absteigenden Colon gespeichert wird. Sobald das absteigende Colon gefüllt ist, gelangt Stuhl in den Mastdarm und löst den Stuhldrang aus. Erwachsene und ältere Kinder können diesen Drang aushalten, bis sie auf die Toilette gehen können. Säuglinge und Kleinkinder haben noch nicht die Kontrolle über die Muskeln, welche die Darmbewegung verzögern.

Der After ist die Öffnung an dem Ende des Verdauungstrakts, durch die der Stuhl den Körper verlässt. Der After besteht zum Teil aus Oberflächenschichten des Körpers, u. a. Haut, und zum Teil aus Darmschichten. Der After ist mit einer Fortsetzung der Außenhaut ausgekleidet. Ein Muskelring (Analsphinkter) sorgt dafür, dass der After bis zum Stuhlgang geschlossen bleibt.

(Siehe auch Übersicht über das Verdauungssystem.)