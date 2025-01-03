Szintigraphie des Verdauungstrakts

Ein Magenentleerungsscan wird durchgeführt, um zu bestimmen, wie schnell sich der Magen entleert. Menschen, deren Magen sich nur langsam entleert, haben eine Erkrankung namens Gastroparese, die Symptome wie Übelkeit, Erbrechen oder Völlegefühl nach dem Essen kleiner Mahlzeiten verursacht.

Bei diesem Scan trinkt der Patient ein Getränk oder isst eine Mahlzeit mit einer geringen Menge einer radioaktiven Substanz. Ärzte beobachten dann mithilfe einer Gammakamera, wie schnell das Material aus dem Magen transportiert wird. Da dieser Test bei einer langsamen Entleerung des Magens nicht aufzeigt, ob ein Verschluss oder eine Gastroparese dahintersteckt, werden weitere Untersuchungen durchgeführt.

Mithilfe dieses Scans können Ärzte auch überwachen, wie gut Personen auf Promotilitätsmedikamente ansprechen. Diese Medikamente, wie Metoclopramid und Erythromycin, stimulieren den Transport des Nahrungsbreis durch den Magen und Darm. Die Ergebnisse dieses Scans können beeinträchtigt sein, wenn die Patienten Opioide gegen Schmerzen oder andere Medikamente einnehmen, die beeinflussen, wie der Speisebrei durch den Magen wandert.

In speziellen Zentren können zusätzliche Tests durchgeführt werden, um zu bestimmen, wie lange die Nahrung benötigt, um durch den Dünndarm und den gesamten Darm zu gelangen. Der Dünndarmtest findet über einen Zeitraum von 2 Tagen statt, der Test des gesamten Darms über einen Zeitraum von 4 Tagen. Diese Tests sind nützlich bei Personen, bei denen eine Motilitätsstörung des Verdauungstrakts vermutet wird, wie z. B. eine starke Verstopfung.