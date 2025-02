Intrazerebrale Blutung

Ursache intrazerebraler Blutungen sind meist

Chronischer Bluthochdruck (Hypertonie), der eine kleine Arterie schwächt

Risikofaktoren die zu dieser Art von Blutungen beitragen, sind unter anderem:

Rauchen von Zigaretten

Adipositas

Ungesunde Ernährung (viele gesättigte Fette, Transfette und Kalorien)

Der Gebrauch von Kokain und Amphetaminen kann einen vorübergehenden jedoch sehr hohen Blutdruck und Blutung verursachen. Bei manchen älteren Menschen kommt es zu einer Ansammlung von anormalem Protein namens Amyloid in Arterien des Gehirns. Diese Ansammlung (amyloide Angiopathie genannt) schwächt die Arterien und kann zu einer Blutung führen.

Weniger häufige Ursachen umfassen Anomalien der Blutgefäße ab Geburt, eine Ausbuchtung in den Arterien im Gehirn (zerebrales Aneurysma), eine abnormale Verbindung zwischen den Arterien und Venen (arteriovenöse Fehlbildung) im Schädel, Verletzungen, Tumoren, eine Entzündung der Blutgefäße (Vaskulitis), Blutungsstörungen sowie der Gebrauch von Antikoagulanzien in zu hohen Dosen. Blutungsstörungen und der Gebrauch von Antikoagulanzien erhöhen das Risiko, an einer intrazerebralen Blutung zu sterben.