Zirkadiane Schlaf-Wach-Rhythmusstörung

Verhaltensänderungen

Schlafmittel und in wachem Zustand gelegentlich Arzneimittel, die das Gehirn stimulieren

Das Angewöhnen guter Schlafgewohnheiten kann hilfreich sein.

Tabelle Änderungen im Verhalten, um den Schlaf zu verbessern Tabelle

Die beste Strategie ist die Lichteinwirkung auf die Augen zu geeigneten Zeiten. Durch die Lichteinwirkung wird die innere Uhr zurückgestellt. Reisende sollten zum Beispiel nach ihrer Ankunft am Bestimmungsort und ganz besonders morgens an die Sonne gehen, um den Jetlag zu minimieren. Schichtarbeiter sollten zu Zeiten, in denen sie wach sein sollen, Zeit im hellen Licht (Tageslicht oder künstliches Licht) verbringen. Das Tragen einer Sonnenbrille auf dem Weg von der Arbeit nach Hause verringert die Lichteinwirkung vor dem Zubettgehen und kann hilfreich sein, um zuhause besser einschlafen zu können. Allerdings sollte keine Sonnenbrille getragen werden, wenn diese beim Autofahren müde macht. Das Schlafzimmer von Schichtarbeitern sollte so dunkel und ruhig wie möglich sein. Auch Schlafmasken und beruhigende Geräusche sind hilfreich. Lichteinwirkung am Morgen kann Menschen mit verzögerten Schlafphasen helfen. Helles Licht am Abend kann Menschen mit vorgezogenen Schlafphasen helfen.

Eine andere Strategie ist, den Schlaf-Wach-Rhythmus stufenweise zu verschieben, bis der gewünschte Rhythmus erreicht ist. Reisende können davon profitieren, ihren Rhythmus über einen längeren Zeitraum vor der Reise stufenweise an den Rhythmus ihres Reiseziels anzupassen.