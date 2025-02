Personen im Wachkoma sind zu einigen Dingen fähig, weil manche Teile des Gehirns noch funktionieren:

Sie können ihre Augen öffnen.

Sie haben einen Schlaf-Wach-Rhythmus (der jedoch nicht unbedingt mit Tag und Nacht übereinstimmt).

Sie können atmen, saugen, kauen, husten, würgen, schlucken und Kehllaute machen.

Sie können bei lauten Geräuschen unter Umständen sogar eine Schreckreaktion zeigen und scheinen zu lächeln oder die Stirn zu runzeln.

Aufgrund dieser Reaktionen könnte es den Anschein haben, dass sie sich ihrer Umgebung bewusst sind. Die meisten Menschen in einem Wachkoma haben jedoch kein Bewusstsein für sich selbst oder ihre Umgebung. Ihre scheinbaren Reaktionen auf die Umgebung sind die Folge von automatischen (unwillkürlichen) Grundreflexen und keine bewussten Handlungen. Sie könnten zum Beispiel instinktiv einen Gegenstand greifen, wenn er die Hand berührt, wie dies bei einem Baby der Fall ist.

Patienten in einem Wachkoma können nichts tun, was Denken oder bewusste Absicht erfordert. Sie können nicht sprechen, Anweisungen ausführen, ihre Gliedmaßen willkürlich bewegen oder einem Stimulus ausweichen.

Die meisten Patienten in einem Wachkoma haben jegliche Kapazität für Bewusstsein, Denken und bewusstes Verhalten verloren. Bei einigen Patienten wurde mit funktionaler Magnetresonanztomografie (fMRT) und Elektroenzephalografie (EEG) ein Nachweis für einen bestimmten Grad an Gehirnaktivität erbracht, der auf ein mögliches Bewusstsein hindeutet. Bei diesen Patienten ist die Ursache in der Regel eine Kopfverletzungen und keine Erkrankung, bei der das Gehirn mit Sauerstoff unterversorgt war. Wenn die Patienten aufgefordert wurden, sich vorzustellen, einen bestimmten Körperteil zu bewegen, zeigten diese Tests eine für diese Aufgabe angemessene Aktivität des Gehirns (obwohl die Bewegung nicht wirklich ausgeführt wurde). Mit diesen Tests kann der Grad des Bewusstseins allerdings nicht bestimmt werden. Bewusstsein, das nur durch diese Tests entdeckt wird, wird als verdecktes Bewusstsein bezeichnet.

Patienten in einem Wachkoma haben keine Kontrolle über die Blasenentleerung und den Stuhlgang (sie sind inkontinent).