Wernicke-Korsakoff-Syndrom

Wernicke-Enzephalopathie verursacht Gleichgewichtsstörungen, einen stolpernden Gang, Augenbewegungsstörungen, Verwirrtheit und Benommenheit.

Die Korsakow-Amnesie kann zu Beginn schwere Gedächtnisverluste kürzlicher Ereignisse verursachen. Die Erinnerungen an Ereignisse in ferner Vergangenheit scheinen weniger beeinträchtigt zu sein. Daher können Menschen, die an einer Korsakow-Amnesie leiden, soziale Kontakte pflegen und zusammenhängende Gespräche führen, auch wenn sie sich nicht daran erinnern können, was in den letzten Minuten, Tagen, Monaten und Jahren passiert ist. Sie neigen eher dazu, sich etwas auszudenken (Konfabulation), als zuzugeben, dass sie sich nicht erinnern können. Da sie sich nicht an Dinge erinnern können, die sie kürzlich getan haben, wird es ihnen zum Beispiel nicht langweilig, ihre Lieblingszeitschrift immer wieder zu lesen.