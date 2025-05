Untersuchung durch den Arzt

Magnetresonanztomographie

In der Regel diagnostiziert der Arzt die vorübergehende globale Amnesie hauptsächlich anhand der Symptome. Zudem werden Tests durchgeführt, um den Patienten auf andere Ursachen einer plötzlichen Amnesie zu überprüfen:

Ein großes Blutbild zur Überprüfung auf andere mögliche Erkrankungen für eine Amnesie

Bluttests auf Alkohol und Gerinnungsstörungen

Urintests auf illegale Drogen

Magnetresonanztomografie (MRT) des Gehirns

Da ein Krampfanfall im Temporallappen das Gedächtnis vorübergehend beeinträchtigen kann, können Ärzte womöglich eine Elektroenzephalografie (EEG) zur Untersuchung auf eine auffällige elektrische Aktivität im Gehirn durchführen, die einen Anfall nahelegt.

Beim ersten Auftreten einer vorübergehenden globalen Amnesie zeigt ein MRT keine spezifischen Auffälligkeiten. Nach einigen Tagen kann ein MRT jedoch kleine Punkte in dem Bereich des Gehirns aufweisen, der für die Speicherung und den Abruf von Erinnerungen wichtig ist (der Hippocampus). Die Flecken können kleine Bereichen darstellen, in denen der Blutfluss verringert ist, was auf eine mögliche Ursache der Amnesie hindeutet.

Eine umfassendere Beurteilung kann durchgeführt werden, wenn erneut Anfälle einer vorübergehenden Amnesie auftreten.