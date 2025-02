Department of Neurology, University of Mississippi Medical Center

Amnesie bezeichnet die völlige oder partielle Unfähigkeit, sich an Ereignisse zu erinnern, die einige Sekunden, wenige Tage oder weiter zurückliegen oder nach dem ursächlichen Ereignis für die Amnesie stattgefunden haben.

Da viele Gehirnregionen an Erinnerungen beteiligt sind, kann so gut wie jeder Gehirnschaden eine Amnesie herbeiführen.

Wie es zu einer Amnesie kommt, ist nur teilweise bekannt.

Wie lange der Gedächtnisverlust andauert, hängt vom Schweregrad der Schädigung ab.

Gedächtnisverlust wird diagnostiziert, indem einfache Fragen gestellt und Gedächtnistests durchgeführt werden.

Wenn möglich, wird die Ursache des Gedächtnisverlusts behandelt.

Gedächtnisverlust wird wie folgt klassifiziert:

Retrograd: Gedächtnisverlust hinsichtlich der Ereignisse vor dem ursächlichen Ereignis für die Amnesie

Anterograd: Gedächtnisverlust hinsichtlich der Ereignisse nach dem ursächlichen Ereignis für die Amnesie

Sinnesspezifisch: Gedächtnisverlust für Ereignisse, die von einem bestimmten Sinn verarbeitet werden, wie Hören

Vom Gedächtnisverlust sind Informationen häufiger betroffen als erlernte Fähigkeiten.

Wie weit der Gedächtnisverlust zurückgeht, variiert von einigen Sekunden über wenige Tage bis zu längerer Zeit, bevor die Amnesie aufgetreten ist, wobei Erinnerungen der fernen (entfernten oder lang zurückliegenden) Vergangenheit betroffen sein können.

Die Verarbeitung von Erinnerungen beinhaltet folgendes:

Aufnahme neuer Informationen (Registrierung)

Verbinden der neuen Informationen mit den bereits im Gehirn gespeicherten Erinnerungen, mit mentalen Bildern oder anderen Dingen, die zum Abrufen der Informationen nützlich sein können (Enkodierung)

Widergeben der Erinnerung (Abrufen)

Die Mechanismen, mit denen das Gehirn Informationen aufnimmt und aus dem Gedächtnis abruft, sind vorwiegend im Temporallappen und im Frontallappen angesiedelt, jedoch sind viele Gehirnregionen an Erinnerungen beteiligt. Beispielsweise ist der Hippocampus, der sich tief im Inneren des Gehirns befindet, an der Bildung neuer Erinnerungen sowie am Abrufen gespeicherter Erinnerungen beteiligt. Der Hippocampus ist Teil des limbischen Systems, das das Erleben und Ausdrücken von Gefühlen steuert. So hilft der Hippocampus Erinnerungen und die dabei empfundenen Gefühle, während die Erinnerungen gebildet werden, zu verbinden.

Gefühle, die dem limbischen System entspringen, können sowohl die Speicherung als auch den Abruf von Erinnerungen beeinflussen. Das limbische System umfasst Teile des Großhirns und einige Strukturen tief im Gehirn. Gehirnregionen, die für Aufmerksamkeit und Bewusstsein verantwortlich sind, beeinflussen auch das Gedächtnis.

Ursachen der Amnesie Wie es zu einer Amnesie kommt, ist nur teilweise bekannt. Folgendes kann die Ursache sein: Eine Mangelernährung, insbesondere Thiaminmangel, die das Wernicke-Korsakoff-Syndrom verursachen kann

Eine Kopfverletzung, die das Gehirn betrifft

Erkrankungen, die die Blut- oder Nährstoffversorgung des Gehirns verringern (darunter Schlaganfall und Herzstillstand)

Krampfanfälle

Eine Gehirnentzündung (Enzephalitis)

Demenz wie Alzheimer-Krankheit

Chronischer Alkoholmissbrauch

Ein Hirntumor

Extreme mentale Belastung (wie bei dissoziativer Amnesie)

Einnahme bestimmter Arzneimittel oder Drogen (wie einige Antidepressiva, Muskelrelaxanzien oder Opioide sowie Amphotericin B oder Lithium) Abhängig von der Ursache, kann eine Amnesie Vorübergehend auftreten, wie nach einer Kopfverletzung

Dauerhaft und ohne Veränderung bestehen (wie nach einer schweren Erkrankung, z. B. Enzephalitis oder Schlaganfall, die große Bereiche des Gehirns betrifft)

Fortschreiten (beispielsweise bei Erkrankungen, die eine fortschreitende Degeneration des Gehirns verursachen, wie die Alzheimer-Krankheit) Vielen Dank für die Erinnerungen!

Symptome der Amnesie Je nach Schwere der Verletzung kann die Gedächtnisstörung Minuten, Stunden oder länger andauern. Manchmal erfolgt der Gedächtnisverlust plötzlich, aber vorübergehend (vorübergehende globale Amnesie). Die meisten Menschen erlangen ihr Gedächtnis auch ohne Behandlung wieder. Wenn der Hirnschaden jedoch schwerwiegend ist, kann die Fähigkeit für neue Erinnerungen verloren sein. Betroffene erinnern sich eher an Dinge aus der fernen Vergangenheit. Betroffene erinnern sich möglicherweise an die Ehefrau ihrer ersten Ehe, jedoch nicht an die aktuelle Ehe.

Diagnose der Amnesie Untersuchung durch den Arzt

Gedächtnistests Gedächtnisverlust wird diagnostiziert, indem einfache Fragen gestellt werden (wie das Wiederholen einer Liste mit drei Punkten) und Gedächtnistests durchgeführt werden. Die Ergebnisse dieser Auswertung und die Symptome des Betroffenen weisen häufig auf eine Ursache hin und es können weitere Tests notwendig sein.