Spinale Muskelatrophien (SMA)

Physio- und Ergotherapie

Schienen und Hilfsgeräte

Medikamente, die die Muskelfunktion verbessern und Behinderungen sowie den Tod hinauszögern können

Für spinale Muskelatrophien gibt es keine Heilung.

In einigen Fällen sind Physiotherapie und der Einsatz von Schienen hilfreich. Physio- und Ergotherapeuten können Hilfsgeräte bereitstellen, mit denen Kinder eigenständig essen, schreiben oder mit dem Computer umgehen können.

Nusinersen kann die Muskelbewegung etwas verbessern und Behinderungen und Tod möglicherweise verzögern. Nusinersen wird in den Raum um das Rückenmark herum injiziert. Vor der Injektion des Medikaments betäubt der Arzt die Injektionsstelle häufig mit einer kleinen Menge eines Lokalanästhetikums. Dann führt er eine Nadel zwischen zwei Wirbeln in der unteren Wirbelsäule ein, wie dies für eine Spinalpunktion (Lumbalpunktion) gemacht wird. Nusinersen wird anfangs in 4 Dosen über einen Zeitraum von 2 Monaten verabreicht. Danach wird es alle 4 Monate in regelmäßigen Abständen verabreicht.

Onasemnogen-Abeparvovec wird zur Behandlung einiger Kinder unter 2 Jahren eingesetzt. Es wird nur eine Dosis verabreicht. Sie wird intravenös (über eine Vene) über einen Zeitraum von 1 Stunde verabreicht. Es scheint den Kindern dabei zu helfen, wichtige Entwicklungsschritte, z. B. Sitzen ohne Unterstützung, Essen, Umdrehen und selbstständiges Laufen, zu erreichen.

Risdiplam wird zur Behandlung von Erwachsenen und Kindern ab 2 Jahren eingesetzt. Es wird einmal täglich als Flüssigkeit oder über eine Ernährungssonde verabreicht. Es kann den Tod hinauszögern und die Notwendigkeit einer künstlichen Beatmung zur Unterstützung der Atmung reduzieren.