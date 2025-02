Die Plexus (Netzwerke miteinander verwobener Nervenfasern der verschiedenen Spinalnerven) können durch Verletzung, Tumoren, Bluttaschen (Hämatome) oder Autoimmunreaktionen geschädigt werden.

Schmerzen, Schwäche und Empfindungsverlust treten in der Gesamtheit oder in nur einem Teil des Armes oder des Beines auf.

Elektromyografie und Messungen der Nervenleitungsgeschwindigkeit dienen der Lokalisierung der Schädigung, wobei die Ursache durch Magnetresonanztomografie oder Computertomografie nachgewiesen werden kann.

Eine Behandlung der Schädigung führt manchmal zu besserer Nervenfunktion.

(Siehe auch Übersicht über das periphere Nervensystem.)

Ein Nervengeflecht (Plexus) ähnelt einer elektrischen Verteilungsdose, die Drähte an verschiedene Bereiche eines Hauses verteilt. Im Plexus werden Nervenfasern unterschiedlicher Spinalnerven (die das Rückenmark mit dem Körper verbinden) angeordnet. Die Nervenfasern werden neu zusammengefasst, sodass diejenigen, die in einen bestimmten Körperbereich gehen, in einem einzigen Nerv gebündelt sind. Eine Nervenschädigung in einem der Hauptplexus führt zu Problemen der von diesen Nerven versorgten Arme oder Beine.

Die Hauptplexus sind:

Das Armgeflecht (Armplexus); es liegt im Nacken- und Schulterbereich und verteilt Nerven an die Arme

Plexus lumbosacralis, der Nerven an Becken und Beine verteilt

Der Plexus lumbosacralis umfasst Folgendes:

Lendenplexus, der sich im unteren Rückenbereich befindet

Kreuzbeinplexus, der sich im Becken befindet

Nervengeflechtverbindungen: Die Plexus

Ursachen von Plexusschäden Die häufigsten Ursachen einer Plexusschädigung sind körperliche Verletzungen

Krebs Ein Unfall, bei dem ein Arm gezerrt oder an der Schulter gebeugt wird, kann den Armplexus (im Schulterbereich) schädigen. Bei Neugeborenen kann der Armplexus gleich bei einer schweren Geburt geschädigt werden. Ebenso kann bei einem Sturz das Lenden-Kreuz-Geflecht (im Hüftbereich) Schaden nehmen. Ein Krebsgeschwür in der Brust oder einem der oberen Lungenflügel kann in den Armplexus eindringen und ihn zerstören. Ein Darm-, Blasen- oder Prostatakrebs kann bis in das Lenden-Kreuz-Geflecht hineinwachsen. Gutartige Tumoren, Abszesse und Blutergüsse (Hämatome) können durch den Druck, den sie auf den Plexus ausüben, ebenfalls zu Erkrankungen des Nervengeflechts führen. Diabetes oder Strahlentherapie gegen Brustkrebs, die die Nerven des ganzen Körpers schädigt, kann ebenso die Plexusnerven schädigen. Akute Neuritis brachialis (Parsonage-Turner-Syndrom oder neuralgische Schulteramyotrophie) ist eine plötzlich auftretende Fehlfunktion des Armplexus, die eher auf eine Entzündung als auf eine Verletzung oder Krebs zurückzuführen ist. Dieses Syndrom wird wahrscheinlich durch eine Autoimmunreaktion – wenn das Immunsystem Antikörper gegen das körpereigene Gewebe bildet – oder ein Virus hervorgerufen. Am häufigsten sind Männer betroffen. Typischerweise, aber nicht ausschließlich, tritt diese Störung bei jungen Erwachsenen auf.

Symptome von Plexusschäden Eine Fehlfunktion des Armplexus führt zu Schmerzen, Schwäche und Empfindungsverlust in einem Arm. Betroffen kann der ganze Arm oder ein Teil davon (Unterarm oder Bizeps) sein. Ist eine Verletzung die Ursache, kommt es meistens zu einer langsamen Heilung, die um einige Monate verzögert werden kann. Einige schwere Verletzungen führen zu einer ständigen Schwäche. Bei einer akuten Neuritis brachialis leiden die Erkrankten unter heftigen Schmerzen im Schulter- und Oberarmbereich. Der Arm wird in der Regel schwach; wenn der Schmerz zurückgeht, werden die Reflexe beeinträchtigt. Oft können Patienten kein o mit dem Daumen und dem Zeigefinger bilden. Die Schwäche manifestiert sich innerhalb von 3 bis 10 Tagen. Im Anschluss kommt es typischerweise zu einer Stärkung in den nächsten Monaten. Eine Fehlfunktion des Lenden-Kreuz-Geflechts verursacht Schmerzen im unteren Rückenbereich und im Bein sowie Schwäche und Empfindungsverlust im Bein oder in einem Teil davon (wie dem Fuß oder der Wade). Eine Erholung ist abhängig von der Ursache.

Diagnose von Plexusschäden Elektromyografie und Messung der Nervenleitfähigkeit

Magnetresonanztomografie oder Computertomografie Der Verdacht auf die Beeinträchtigung des Plexus besteht, wenn sich die Symptome in einem Körperbereich befinden, der von einem bestimmten Plexus versorgt wird. Die Stelle der Symptome deutet auf den betroffenen Plexus hin. Elektromyografie und Messungen der Nervenleitungsgeschwindigkeit bieten auch Hinweise auf den Ort der Schädigung. Durch Magnetresonanztomografie (MRT) oder Computertomografie (CT) lässt sich feststellen, ob der Plexusschaden auf Krebs, eine andere Raumforderung oder eine Verletzung zurückzuführen ist.