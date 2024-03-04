, bei der die Kommunikation zwischen Nerven und Muskeln gestört ist und die bei Betroffenen Schwäche auslöst.

In der Regel tritt das Lambert-Eaton-Syndrom, in Verbindung mit oder nach bestimmten Krebsarten, insbesondere Lungenkrebs bei Männern, auf.

Das Syndrom führt zu Muskelschwäche (insbesondere in den Beinen), Erschöpfung, Mundtrockenheit, Lidheberschwäche und Schmerzen in den Oberarmen und Oberschenkeln.

Die Ärzte vermuten das Lambert-Eaton-Syndrom aufgrund der Symptome, doch für die Diagnosestellung sind eine Elektromyographie und Untersuchungen der Nervenleitfähigkeit erforderlich.

Die Behandlung einer bestehenden Krebserkrankung lindert bisweilen die Symptome. Bei manchen Patienten können Amifampridin oder Guanidin und ein Plasmaaustausch oder verschiedene andere Medikamente helfen.

(Siehe auch Überblick über Störungen an den neuromuskulären Verbindungsstellen.)

Die Nerven kommunizieren mit den Muskeln, indem sie einen chemischen Botenstoff freisetzen. Dieser Neurotransmitter wirkt anregend auf die Rezeptoren der Muskeln (an der neuromuskulären Verbindungsstelle), sodass die Muskeln sich zusammenziehen. Ursache dafür sind Antikörper, die, anstatt die Acetylcholinrezeptoren anzugreifen, sich eher an der Freisetzung des Acetylcholin-Neurotransmitters beteiligen (wie bei Myasthenia gravis).

In der Regel tritt das Lambert-Eaton-Syndrom vor, in Verbindung mit oder nach bestimmten Krebserkrankungen auf – z. B. als paraneoplastisches Syndrom. Paraneoplastische Syndrome entstehen aus Substanzen, die vom Krebs oder vom Immunsystem als Reaktion auf den Krebs gebildet werden. Das Lambert-Eaton-Syndrom tritt am häufigsten bei Männern mit Tumoren im Brustkorb und insbesondere bei Lungenkrebs auf.

Symptome des Lambert-Eaton-Syndroms Das Lambert-Eaton-Syndrom führt zu Muskelschwäche, die meist in den Hüften und Oberschenkeln beginnt und sich typischerweise auf die Schultermuskeln und dann die Arme und Beine bis zu den Händen und Füßen ausbreitet. Die Nerven, die Kopf, Gesicht, Augen, Nase und Ohren mit dem Gehirn verbinden (Hirnnerven), werden als Letztes angegriffen. Die Betroffenen haben meist Probleme, sich von einem Stuhl zu erheben, Treppen zu steigen oder zu gehen. Die Muskelkraft kann sich vorübergehend bessern, nachdem die Muskeln wiederholt eingesetzt wurden, aber die Muskeln werden danach wieder schwächer und verkrampfen sich. Zudem kommt es zu einer schnellen Müdigkeit. Der Mund ist trocken, das Augenlid hängt runter und die Oberarme und -schenkel sind schmerzhaft. Männer können an erektiler Dysfunktion leiden.

Diagnose des Lambert-Eaton-Syndroms Elektromyographie und Messung der Nervenleitfähigkeit Ärzte vermuten ein Lambert-Eaton-Syndrom aufgrund der Symptome. Zur Absicherung der Diagnose werden eine Elektromyographie und Messungen der Nervenleitungsgeschwindigkeit durchgeführt. Bei einer Elektromyographie wird eine Nadel in einen Muskel eingeführt, um seine elektrische Aktivität aufzuzeichnen. Untersuchungen der Nervenleitfähigkeit werden durchgeführt, um die Geschwindigkeit zu messen, mit der elektrische Impulse entlang der Nervenbahnen fließen.