Chronisch inflammatorische demyelinisierende Polyneuropathie (CIDP)

Immunglobulin

Kortikosteroide und/oder Medikamente, die das Immunsystem unterdrücken

Plasmaaustausch (Plasmapherese)

Immunglobuline (eine Lösung aus vielen verschiedenen Antikörpern, gesammelt aus einer Spendergruppe) können über eine Vene (intravenös) oder unter die Haut (subkutan) verabreicht werden. Sie können die Symptome lindern. Es hat weniger Nebenwirkungen als Kortikosteroide und ist einfacher in der Anwendung als ein Plasmaaustausch. Wenn die Behandlung beendet ist, halten die positiven Wirkungen von Immunglobulin allerdings möglicherweise nicht so lange an wie die von Kortikosteroiden.

Kortikosteroide wie Dexamethason (oral oder intravenös verabreicht) oder Methylprednisolon (venös verabreicht) können die Symptome bei manchen Patienten mit chronisch inflammatorischer demyelinisierender Polyneuropathie lindern.

Manchmal ist der Einsatz von Immunsuppressiva, wie Azathioprin, oder von monoklonalen Antikörpern sinnvoll. Monoklonale Antikörper sind hergestellte Antikörper, die sich gegen spezifische Teile des Immunsystems richten und diese unterdrücken.

Bei einer schwerwiegenden oder schnell fortschreitenden chronischen inflammatorischen demyelinisierenden Polyneuropathie, oder wenn Immunglobulin nicht wirkt, kann ein Plasmaaustausch (Herausfiltern von toxischen Substanzen, einschließlich Antikörpern gegen die Myelinscheide, aus dem Blut) durchgeführt werden.

Betroffene Patienten werden manchmal über Monate oder Jahre behandelt.