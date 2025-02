Die Schmerzen aufgrund einer Trigeminusneuralgie können spontan auftreten, oft setzen sie jedoch ein, wenn eine bestimmte Stelle (sogenannter Triggerpunkt) an Gesicht, Lippen oder Zunge berührt wird, oder bei bestimmten Tätigkeiten wie Zähneputzen oder Kauen. In einem beliebigen Bereich der unteren Gesichtshälfte können kurz hintereinander blitzartige, quälende Schmerzanfälle einsetzen, treten jedoch zumeist in der Wange neben der Nase oder im Kiefer auf.

Meist ist nur eine Gesichtsseite betroffen. Die Schmerzen halten meist nur Sekunden an, können aber bis zu zwei Minuten dauern. Da der Schmerz täglich bis zu 100-mal auftreten kann, kann er beeinträchtigend wirken. Weil der Schmerz intensiv ist, neigen die Betroffenen zu Zuckungen, daher wird die Störung auch als Tick bezeichnet. Die Störung geht gewöhnlich von allein zurück, Symptome können jedoch nach einer langen schmerzfreien Periode erneut auftreten.