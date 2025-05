Frontotemporale Demenz

Einige Menschen mit frontotemporaler Demenz verlieren ihre Hemmungen, was zu Verhaltensproblemen führt. Sie drücken sich möglicherweise obszön aus. Ihr Interesse an Sex kann ungewöhnlich stark ansteigen.

Ihr Verhalten kann impulsiv und zwanghaft werden. Es ist möglich, dass sie die gleiche Tätigkeit immer wieder ausführen. Sie gehen möglicherweise jeden Tag an den gleichen Ort.

Menschen mit dieser Art einer frontotemporalen Demenz weisen mangelnde persönliche Hygiene auf.

Manche Patienten mit frontotemporaler Demenz entwickeln das Klüver-Bucy-Syndrom. Symptome dieses Syndroms können ein erhöhtes Interesse an Sex und/oder ein zwanghafter Drang sein, Gegenstände aufzuheben, mit ihnen zu spielen und sie in den Mund zu stecken. Betroffene schmatzen oder schnalzen eventuell mit ihren Lippen. Sie sind möglicherweise nicht in der Lage, vertraute Gegenstände und Menschen an ihrem Äußeren zu erkennen. Sie essen möglicherweise zu viel oder essen nur bestimmte Nahrungsmittel.