Das Rückenmark ist eine lange, empfindliche, röhrenartige Struktur, die am Ende des Hirnstamms beginnt und fast bis zum Ende der Wirbelsäule reicht. Das Rückenmark besteht aus Nervenaxonbündeln, welche Signalwege bilden, die ein- und ausgehende Nachrichten zwischen dem Gehirn und dem übrigen Körper übertragen. Das Rückenmark enthält Nervenzellschaltkreise, die koordinierte Bewegungen, wie z. B. Gehen und Schwimmen, sowie das Wasserlassen steuern. Es ist auch das Zentrum für Reflexe, wie dem Kniesehnenreflex (siehe Abbildung Der Reflexbogen: Bewegungen ohne Einfluss des Gehirns).

Anatomie der Wirbelsäule Video

Wie das Gehirn ist auch das Rückenmark von 3 Gewebeschichten (den Rückenmarkshäuten, Meninges medullae spinalis) umhüllt. Rückenmark und Hirnhäute verlaufen im Rückenmarkskanal, der seinerseits in der Mitte der Wirbelsäule verläuft. Bei den meisten Erwachsenen besteht die Wirbelsäule aus 33 einzelnen Knochen, den Wirbeln. Genauso wie das Gehirn von den Schädelknochen geschützt wird, schützen die Wirbel das Rückenmark. Die einzelnen Wirbel sind durch Knorpelscheiben (Bandscheiben) getrennt, die als Puffer fungieren und die auf die Wirbelsäule einwirkenden Kräfte dämpfen, die durch Bewegungen, wie z. B. Gehen oder Springen, entstehen. Die Wirbel sowie die aus Knorpel bestehenden Bandscheiben verlaufen über die gesamte Länge des Rückgrats und bilden die (spinale) Wirbelsäule.

Aufbau des Rückgrats

Wie das Gehirn setzt sich das Rückenmark aus grauer und weißer Substanz zusammen.

Die graue Substanz bildet ein schmetterlingsförmiges Zentrum im Rückenmark. Die vorderen „Flügel“ (in der Regel Cornu ventrale oder Vorderhorn genannt) enthalten die motorischen Nervenzellen (Neuronen), die Signale von Gehirn oder Rückenmark an die Muskulatur übermitteln und so Bewegungen auslösen. Der hintere Bereich der Schmetterlingsflügel (für gewöhnlich als Cornu posterius medullae spinalis oder auch Hinterhorn bezeichnet) enthält sensorische Nervenzellen, die sensorische Informationen aus anderen Körperbereichen über das Rückenmark ins Gehirn weiterleiten.

Die umgebende weiße Substanz enthält Stränge von Nervenfasern (Axonbündel), die aus dem übrigen Körper sensorische Informationen ans Gehirn übermitteln (aufsteigende Bahnen), und solche, die motorische Impulse aus dem Gehirn an die Muskeln weiterleiten (absteigende Bahnen).