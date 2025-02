Hirnnerven: Das sind Nerven, die das Gehirn und den Hirnstamm direkt mit den Augen, den Ohren, der Nase und dem Hals sowie mit verschiedenen Teilen des Kopfes, des Nackens und des Rumpfes verbinden. Es gibt 12 Paare (siehe Überblick über Hirnnerven). Hirnnerven übermitteln sensorische Informationen, einschließlich Berührung, Sehen, Schmecken, Riechen und Hören.

Spinalnerven: Das sind Nerven, die das Rückenmark mit anderen Körperteilen verbinden. Das Gehirn kommuniziert mit den meisten Körperteilen durch die Spinalnerven. Es gibt 31 solche Paare, die in regelmäßigen Abständen entlang der Wirbelsäule angeordnet sind (siehe Überblick über Erkrankungen des Rückenmarks). Mehrere Hirnnerven und die meisten Spinalnerven sind sowohl am somatischen als auch am vegetativen Teil des peripheren Nervensystems beteiligt.

Die Spinalnerven verlassen das Rückenmark durch Lücken zwischen den Wirbeln. Jeder Nerv tritt in Form von 2 kurzen Ästen (Spinalnervenwurzeln genannt) aus: einer an der Vorderseite des Rückenmarks und einer an der Hinterseite.

Motorische Nervenwurzel (vordere Nervenwurzel): Die motorische Wurzel tritt aus der Vorderseite des Rückenmarks aus. Die motorischen Nervenfasern leiten Befehle von Gehirn und Rückenmark zu anderen Körperregionen, insbesondere zur Skelettmuskulatur.

Sensorische Nervenwurzel (hintere Nervenwurzel): Die sensorische Wurzel tritt in den hinteren Teil des Rückenmarks ein. Die sensorischen Nervenfasern leiten sensorische Informationen (über Körperhaltung, Licht, Berührung, Temperatur und Schmerz) aus anderen Körperregionen ans Gehirn weiter. Die sensorischen Nervenfasern einer bestimmten sensorischen Nervenwurzel übertragen Informationen von einer bestimmten Körperregion, die man Dermatom nennt.

Nach Verlassen des Rückenmarks verbinden sich die benachbarten motorischen und sensorischen Nervenwurzeln zu einem einzigen Spinalnerv.

Einige Spinalnerven bilden Netzwerke miteinander verwobener Nerven, Nerven-Plexus genannt. In einem solchen Plexus werden die Nervenfasern von verschiedenen Spinalnerven sortiert und neu zusammengefasst, sodass alle Nervenfasern, die aus einem bestimmten Körperbereich kommen oder dorthin ziehen, in einem einzigen Nerv gebündelt sind (siehe Abbildung Nervengeflechtverbindungen: Die Plexus).

Es gibt 2 große Nervenplexus: