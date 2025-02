Die Symptome der Huntington-Krankheit beginnen in der Regel unauffällig im Alter von 35 bis 40 Jahren, können sich jedoch auch vor dem Erwachsenenalter entwickeln.

In den frühen Stadien der Huntington-Krankheit können sich das Gesicht, der Rumpf und die Gliedmaßen unwillkürlich und schnell bewegen. Zuerst können die Betroffenen diese abnormalen unwillkürlichen Bewegungen in willkürliche Bewegungen umwandeln, so dass die abnormalen Bewegungen kaum auffallen. Im Laufe der Zeit werden die Bewegungen jedoch offensichtlicher.

Die Muskeln ziehen sich womöglich kurz und schnell zusammen, wodurch die Arme und andere Körperteile plötzlich zucken, manchmal mehrmals hintereinander.

Die Betroffenen laufen möglicherweise auf tänzelnde oder übertrieben beschwingte Weise, wie eine Marionette. Die Betroffenen schneiden Grimassen, schlenkern die Glieder und blinzeln häufiger. Die Bewegungen werden unkoordiniert und langsamer. Letztendlich ist der gesamte Körper betroffen, sodass Laufen, Stillsitzen, Essen, Sprechen, Schlucken und Ankleiden extrem erschwert werden.

Geistige Veränderungen treten häufig vor oder während der Entwicklung der abnormalen Bewegungen auf. Diese Veränderungen sind zunächst kaum merkbar. Die Betroffenen können mit der Zeit immer reizbarer, erregbarer und aufgeregter werden. Sie können das Interesse an ihren gewöhnlichen Aktivitäten verlieren. Sie können sehr impulsiv werden, ihre Beherrschung verlieren, niedergeschlagen sein oder sexuell ausschweifend werden.

Mit dem Fortschreiten der Huntington-Krankheit verhalten sie sich möglicherweise immer verantwortungsloser und streifen oft ziellos umher. Im Laufe der Jahre verlieren sie ihr Gedächtnis und ihre Fähigkeit zum rationalen Denken. Sie können schwere Depressionen entwickelt und versuchen, Suizid zu begehen. Sie können auch ängstlich werden oder eine Zwangsstörung entwickeln.

Im fortgeschrittenen Stadium ist die Demenz stark ausgeprägt und die Betroffenen sind bettlägerig. Eine Vollzeitpflege oder die Pflege in einem Pflegeheim ist erforderlich. Normalerweise tritt der Tod innerhalb von 13 bis 15 Jahren nach Symptombeginn ein.