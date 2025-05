Süßholz (Glycyrrhiza glabra)

Es gibt nicht genügend Nachweise, um zu bestimmen, ob Süßholz bei Magengeschwüren oder Komplikationen, die durch Hepatitis C oder andere Lebererkrankungen verursacht werden, wirksam ist. Es gibt Hinweise darauf, dass Süßholz in Kombination mit anderen Kräutern die Symptome von Verdauungsstörungen und Reizdarmsyndrom lindert. Die Anzahl der klinischen Studien zu Süßholz allein und in Kombination ist jedoch begrenzt und es ist weitere Forschung erforderlich.