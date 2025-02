Die kanadische Orangenwurzel könnte die Wirksamkeit von Medikamenten verringern, die gegen die Blutgerinnselbildung eingenommen werden (wie Warfarin).

Die kanadische Orangenwurzel beeinflusst den Abbau von Medikamenten in der Leber, was zu anderen schweren Wechselwirkungen führen könnte. Daher könnte die kanadische Orangenwurzel die Konzentration von blutdrucksenkenden Medikamenten (Antihypertensiva) erhöhen und somit zu einem zu niedrigen Blutdruck führen. Berberin kann jedoch die Umwandlung von Losartan (einem sehr häufig eingesetzten Antihypertensivum) in die aktive Form verringern. Die kanadische Orangenwurzel könnte auch die Konzentration von Ciclosporin erhöhen, einem Medikament, das zur Vorbeugung der Abstoßung transplantierter Organe eingesetzt wird.

Die kanadische Orangenwurzel kann den Metforminspiegel im Blut senken und die Glukosekontrolle bei Menschen mit Typ-2-Diabetes, die Metformin einnehmen, möglicherweise behindern. Berberin aus der kanadischen Orangenwurzel könnte die hypoglykämischen Wirkungen von Antidiabetika erhöhen.