Es gibt keine überzeugenden Belege dafür, dass Ginseng bei gesunden oder demenzkranken Menschen die geistigen Fähigkeiten verbessert.

Eine Studie ergab, dass Ginseng Erkältungen zwar nicht vorbeugte, aber ihre Dauer verkürzte. Einige Studien zeigen, dass Ginseng die erektile Funktion unerheblich verbessern kann.

In einer großen, jedoch zeitlich begrenzten Studie verbesserte Ginseng subjektiven Berichten der Teilnehmer zufolge die Lebensqualität. Es ist jedoch schwierig, die Lebensqualität (und andere mögliche Effekte von Ginseng, wie Energiesteigerung) zu beurteilen, da diese Dinge so subjektiv sind. In einer Studie mit Diabetikern reduzierte Ginseng den Blutzuckerspiegel, hob die Stimmung und steigerte die Lebensenergie. Einige vorläufige Belege deuten darauf hin, dass der amerikanische Ginseng bei der Linderung von Atemwegsinfektionen helfen könnte.