University of Utah College of Pharmacy

Baldrian ist eine ganzjährige Pflanze, die in Grasgebieten in Nordamerika, Asien und Europa wild wächst. Die getrocknete Wurzel der Pflanze enthält Valepotriate, die beruhigend wirken können. Das Pulver der Baldrianwurzel ist in Form von Kapseln, Tabletten und Tee erhältlich.

(Siehe auch Heilpflanzen und Ergänzungspräparate im Überblick.)

Behauptungen zu Baldrian Baldrian wird, besonders in Teilen Europas, meist als Sedativum und Einschlafhilfe verwendet. Manchmal wird Baldrian auch bei Kopfschmerzen, Depression, Symptomen der Wechseljahre, prämenstruellem Syndrom, unregelmäßigem Puls und Zittern eingenommen. Er wird meist über kürzere Zeiträume (zwei bis sechs Wochen) angewendet.

Nachweise für Baldrian Studien legen nahe, dass Baldrian die Schlafqualität verbessert und die Einschlafzeit verkürzt. In einer Studie hatten Frauen mit Schlafstörungen in den Wechseljahren beispielsweise eine bessere Schlafqualität bei der Einnahme von Baldrian. Ob Baldrian jedoch gegen Schlaflosigkeit wirkt, ist immer noch nicht nachgewiesen. Es gibt nicht genügend wissenschaftliche Nachweise, um zu belegen, dass Baldrian bei Kopfschmerzen, Depressionen, unregelmäßigem Herzschlag und Zittern wirksam ist. Es besteht wissenschaftliches Interesse an der Erforschung von Baldrian zur Behandlung von Zwangsstörungen. Eine Studie deutet darauf hin, dass Baldrian einige Wirkungen hat, die Zwangsstörungen und Zwangsneigungen entgegenwirken.

Nebenwirkungen von Baldrian Studien legen nahe, dass Baldrian in der üblichen Dosierung generell ohne Bedenken verabreicht werden kann. Personen, die Auto fahren oder andere Aktivitäten durchführen müssen, die Aufmerksamkeit erfordern, sollten Baldrian nicht einnehmen. Zu den Nebenwirkungen von Baldrian zählen Kopfschmerzen, Magenbeschwerden, Herzstörungen und sogar Schlaflosigkeit bei manchen Menschen. Einige Menschen fühlen sich morgens nach der Einnahme von Baldrian benommen, insbesondere nach höheren Dosen. Baldrian wird nicht empfohlen für Schwangere und Stillende oder Kinder unter 3 Jahren. Entzugssymptome bei Langzeitanwendung umfassen Tachykardie, Reizbarkeit und Angstgefühle. Lebertoxizität ist aufgetreten.

Wechselwirkungen zwischen Arzneimitteln und Baldrian Bei gleichzeitiger Einnahme könnte Baldrian die Wirkung von anderen Beruhigungsmitteln (wie Barbituraten), Sedativa mit Wirkung auf das Zentralnervensystem (wie Benzodiazepinen), beruhigenden Ergänzungsmitteln (wie Kava oder Melatonin) oder Alkohol verlängern und das Autofahren oder andere Aktivitäten, die Aufmerksamkeit erfordern, beeinträchtigen.

Empfehlungen für Baldrian Die Nachweise für einen Nutzen von Baldrian bei Schlafproblemen sind nicht eindeutig. Doch aufgrund der begrenzten Nebenwirkungen und des möglichen Nutzens könnte Baldrian für Menschen, die ihre Schlafqualität verbessern möchten, eine gute Option sein. Die Einnahme sollte 2 Wochen vor einer Operation eingestellt werden, da in Kombination mit Anästhetika eine zusätzliche Sedierung möglich ist. Baldrian gilt für die meisten Menschen als sicher. Schwangere oder stillende Frauen und Kinder unter 3 Jahren sollten jedoch keinen Baldrian einnehmen. Baldrian sollte nicht zusammen mit Alkohol oder Beruhigungsmitteln eingenommen werden. Personen, die Auto fahren oder andere Aktivitäten durchführen müssen, die Wachsamkeit erfordern, sollten Baldrian nicht einnehmen.