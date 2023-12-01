Eine therapeutische Berührung, manchmal als Händeauflegen bezeichnet, ist eine Art von Energietherapie. Die Philosophie hinter der therapeutischen Berührung besteht darin, die heilende Energie des Therapeuten zu nutzen (Biofeld), um Ungleichgewichte im Biofeld einer Person aufzudecken und zu beheben. In der Regel wird der Patient nicht berührt. Stattdessen bewegt der Therapeut seine Hände über der Person hin und her.

Die therapeutische Berührung soll Angstgefühle verringern und das allgemeine Wohlbefinden bei Krebspatienten verbessern. Diese Auswirkungen wurden aber noch nicht gründlich untersucht. Viele ganzheitlich arbeitende Krankenpflegekräfte setzen auf diese Therapie und integrieren sie in ihre Behandlung im Krankenhaus.

Sorgfältig durchdachte Studien zur therapeutischen Berührung gibt es nur begrenzt. Die therapeutische Berührung kann bei Krebspatienten Schmerzen, Übelkeit und Angstzustände lindern.

Die therapeutische Berührung scheint unbedenklich zu sein.

