Bei der Schabe-Methode (eine manuelle und körperorientierte Therapie), auch „Gua Sha“ genannt, wird mit einem stumpfen Instrument in der Regel über Rücken, Hals oder Beine und Arme gerieben. Die Schabe-Methode ist bei Sportlern sehr beliebt, besonders bei Gewichthebern. Es wird angenommen, dass dieses Schaben die Durchblutung an der behandelten Stelle anregt und den Stoffwechsel und die Heilung verbessert. Die Schabe-Methode kann mit einer Münze oder mit einem Löffel durchgeführt werden.

Diese Therapien haben sich bei Wechseljahresbeschwerden und Störungen und Schmerzen des Bewegungsapparats als nützlich erwiesen.

Die Schabe-Methode verursacht typischerweise blaue Flecken auf der Haut.

