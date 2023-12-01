skip to main content
Reflexzonentherapie

VonDenise Millstine, MD, Mayo Clinic
Überprüft vonMichael R. Wasserman, MD, California Association of Long Term Care Medicine
Überprüft/überarbeitet Geändert Dez. 2023
Die Reflexzonentherapie ist mit der Massagetherapie verwandt. Bei der Reflexzonentherapie wird manueller Druck auf bestimmte Zonen der Handfläche, des Fußes oder des Ohrs ausgeübt. Diese Stellen sollen mit unterschiedlichen Organen oder Körpersystemen in Verbindung stehen. Eine Stimulation dieser Zonen soll Energieblockaden aufheben, die Schmerzen oder Symptome in dem entsprechenden Körperbereich verursachen.

Die Wirksamkeit der Reflexzonentherapie konnte in hochqualitativen Studien nicht nachgewiesen werden. Es gibt qualitativ minderwertige Evidenz dafür, dass die Reflexzonenmassage bei der Schmerzbehandlung in der Palliativmedizin wirksam ist (zur Linderung von Symptomen und Stress bei schwer kranken Menschen).

(Siehe auch Übersicht über die Integrative, Komplementär- und Alternativmedizin.)

Copyright © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA und seine verbundenen Unternehmen. Alle Rechte vorbehalten.

