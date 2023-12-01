Die Hypnosetherapie ist eine Form von Körper-Geist-Techniken. Bei der Hypnosetherapie (Hypnose) wird die betroffene Person in einen fortgeschrittenen Zustand der Entspannung und erhöhten Aufmerksamkeit versetzt. Hypnotisierte Menschen tauchen ein in die vom Therapeuten vorgestellten Bilder. Dabei können Sie jeglichen Zweifel ausblenden. Menschen, die sich gut auf Suggestionen konzentrieren und darauf einlassen können, kann die Hypnosetherapie dabei helfen, ihr Verhalten zu ändern und so ihre Gesundheit zu verbessern.

Einige Menschen können Selbsthypnose erlernen.

Die Mechanismen der Hypnosetherapie sind aus wissenschaftlicher Sicht nicht gut erforscht.

(Siehe auch Übersicht über die Integrative, Komplementär- und Alternativmedizin.)