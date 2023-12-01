skip to main content
MSD Manual
ERKRANKUNG
Hypnosetherapie

VonDenise Millstine, MD, Mayo Clinic
Überprüft vonMichael R. Wasserman, MD, California Association of Long Term Care Medicine
Überprüft/überarbeitet Geändert Dez. 2023
Die Hypnosetherapie ist eine Form von Körper-Geist-Techniken. Bei der Hypnosetherapie (Hypnose) wird die betroffene Person in einen fortgeschrittenen Zustand der Entspannung und erhöhten Aufmerksamkeit versetzt. Hypnotisierte Menschen tauchen ein in die vom Therapeuten vorgestellten Bilder. Dabei können Sie jeglichen Zweifel ausblenden. Menschen, die sich gut auf Suggestionen konzentrieren und darauf einlassen können, kann die Hypnosetherapie dabei helfen, ihr Verhalten zu ändern und so ihre Gesundheit zu verbessern.

Einige Menschen können Selbsthypnose erlernen.

Die Mechanismen der Hypnosetherapie sind aus wissenschaftlicher Sicht nicht gut erforscht.

(Siehe auch Übersicht über die Integrative, Komplementär- und Alternativmedizin.)

Medizinische Anwendungsgebiete der Hypnotherapie

Die Hypnosetherapie kann bei der Behandlung zahlreicher Erkrankungen und Symptome eingesetzt werden, bei denen psychische Faktoren körperliche Symptome beeinflussen:

  • Hitzewallungen

  • Phobien

  • Bestimmte Schmerzsyndrome

  • Schlafstörungen

  • Substanzgebrauchsstörungen

  • Depression

  • Einige Hauterkrankungen (wie Warzen)

  • Angst

Zur Raucherentwöhnung und Gewichtsabnahme ist Hypnose bei manchen Menschen mit einigem Erfolg eingesetzt worden. Sie kann Schmerzen und Angstgefühle von Erwachsenen und Kindern während medizinischer Eingriffe reduzieren und die Symptome von Reizdarmsyndrom, Kopfschmerzen und Asthma lindern. Eine Hypnosetherapie kann auch dazu beitragen, Angststörungen zu lindern und die Lebensqualität von Krebspatienten zu verbessern.

