Fantasiereisen, eine Form von Körper-Geist-Techniken, arbeiten mit geistigen und inneren Bildern, um die Entspannung zu fördern, das Wohlbefinden zu steigern und einen Heilungsprozess, z. B. bei Krebserkrankungen und psychischen Traumata, zu unterstützen. Die Bilder können alle Sinne betreffen und entweder selbst gesteuert oder vom Therapeuten geführt werden, letzteres manchmal auch in Gruppensitzungen. Bei einer Krebserkrankung kann der Patient beispielsweise aufgefordert werden, sich vorzustellen, wie eine Armee kleiner weißer Blutkörperchen die Krebszellen bekämpft. Die zusammen mit Entspannungstechniken (Muskelentspannung und tiefes Atmen) plus Hypnosetherapie verwendeten Bilder können helfen, die Schmerzen zu lindern, insbesondere bei Patienten mit Fibromyalgie, und sie können bei Krebspatienten die Lebensqualität und die Fähigkeit, Behandlungen zu vertragen, verbessern.

