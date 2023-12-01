Ernährungstherapie

Bei der Paleo-Diät werden Nahrungsmittel verzehrt, die vorgeblich in einem früheren Zeitalter, der Steinzeit (Paläolithikum) gegessen wurden, als Jäger und Sammler für das Essen sorgten. Das heißt die Diät beinhaltet Nahrungsmittel aus Tieren und Wildpflanzen. Die Ernährung besteht also aus:

Einer erhöhten Eiweißaufnahme

Einer reduzierten Aufnahme von Kohlenhydraten und wenn, dann aus nicht-stärkehaltigem, frischem Obst und Gemüse

Einer erhöhten Ballaststoffaufnahme

Häufig einer gesteigerten Aufnahme von Fetten, insbesondere einfach ungesättigte und mehrfach ungesättigte Fette

Nahrungsmittel, die in der Steinzeit wahrscheinlich nicht zur Verfügung standen (wie Milchprodukte, Getreide, Hülsenfrüchte, verarbeitete Öle, raffinierter Zucker, Salz und Kaffee) werden vermieden. Befürworter behaupten, dass die Menschen viele dieser Nahrungsmittel nicht verarbeiten können. Man weiß jedoch nur bedingt, was in der Steinzeit gegessen wurde, und es gibt Belege dafür, dass die Ernährung in der Steinzeit nicht so eingeschränkt war wie die moderne Paleo-Diät.

Befürworter der Paleo-Diät vertreten die Ansicht, dass diese das Risiko für koronare Herzkrankheiten, Typ-2-Diabetes und viele chronisch verlaufende Krankheiten reduziert. Sie soll zudem zur Gewichtsabnahme, zur Steigerung der sportlichen Leistungsfähigkeit, besserem Schlaf und einer besseren geistigen Funktionsfähigkeit führen. Es gibt jedoch keine Belege dafür, dass diese Diät die genannten Wirkungen hat.

Die Risiken der Paleo-Diät bestehen in einer unzureichenden Aufnahme von bestimmten Nährstoffen (aufgrund der reduzierten Aufnahme von Vollkorn- und Milchprodukten) sowie einem möglicherweise erhöhten Risiko für eine koronare Herzkrankheit (aufgrund der erhöhten Fett- und Eiweißaufnahme).