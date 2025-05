Vorgeschlagene Anwendungsgebiete sind unter anderem:

Linderung von Schmerzen, auch nach chirurgischen Eingriffen oder Zahnoperationen

Linderung von Übelkeit und Erbrechen, die häufig in der Schwangerschaft, nach Operationen oder einer Chemotherapie auftreten

Behandlung von Suchtkrankheiten, Karpaltunnelsyndrom, Fibromyalgie, Kopfschmerzen, Rückenschmerzen im Lendenwirbelbereich, Erschöpfung und Gelenkschmerzen

Die Wirksamkeit der Akupunktur ist von seinem Wesen her nur schwer zu erforschen. Eine Verblindung (also das Verhindern, dass Studienteilnehmer und Ärzte herausfinden, wer welche Behandlung erhalten hat) ist in Studien mit Akupunktur schwierig. Bei einer sogenannten „Schein“-Akupunktur (Einführen von Nadeln an anderen Stellen als bei der Akupunktur) wird häufig Druck auf diese Punkte ausgeübt, was die Messung der Wirksamkeit der Akupunktur erschwert. In einigen Regionen, besonders in China, scheinen veröffentlichte Akupunkturstudien eine positive Wirkung zu zeigen. Dies könnte entweder aufgrund einer Verzerrung (Bias) der Fall sein, oder aber auch, weil diese Anbieter das volle Behandlungsschema der traditionellen chinesischen Medizin praktizieren, bei der Akupunktur nur ein Bestandteil davon ist.

Die Akupunktur ist bei der Behandlung mehrerer Erkrankungen und Symptome wirksam, obwohl weitere Studien zum Nachweis dafür erforderlich sind. Es ist kompliziert, die Wirksamkeit der Akupunktur mit einer Kontrollgruppe zu vergleichen, die eine Schein-Akupunktur erhalten hat, da auch diese Schein-Akupunktur für die Kontrollteilnehmer immer noch eine Entspannungstherapie mit einem Arzt darstellt. Bei einem Placebo für eine Akupunktur kommt eine blickdichte Hülse mit einer stumpfen Nadel oder einem Zahnstocher zum Einsatz, welche zwar gegen die Haut gedrückt, aber nicht in die Haut gestochen wird. Dabei wird aber immer noch Druck auf die Akupunkturpunkte ausgeübt. Viele Lehrkrankenhäuser und medizinische Zentren, einschließlich der Weltgesundheitsorganisation, untersuchen und erforschen nach wie vor die Wirksamkeit der Akupunktur.