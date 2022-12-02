Distickstoffoxid

Distickstoffmonoxid (Lachgas) wird als Betäubungsmittel (Anästhetikum) eingesetzt. Es wird auch als Treibgas in Dosen und für Sprühsahne verwendet. Lachgas wird manchmal missbräuchlich angewendet, da es ein Gefühl der Euphorie und einen angenehmen, traumartigen Zustand hervorruft. Ein solcher Missbrauch kann langfristig zu Vitamin-B12-Mangel führen, was ein bleibendes Taubheitsgefühl und Schwäche in Armen und Beinen verursacht. Mit Lachgas gefüllte Ballons werden unerlaubterweise verkauft und bei Rockkonzerten und Sportveranstaltungen konsumiert.

Weitere Informationen Die folgenden Quellen in englischer Sprache können nützlich sein. Bitte beachten Sie, dass das MANUAL nicht für den Inhalt dieser Quellen verantwortlich ist. National Institute on Drug Abuse (NIDA): Die Bundesbehörde, die wissenschaftliche Forschungsarbeiten über Drogenkonsum und dessen Folgen unterstützt und Informationen über häufig verwendete Substanzen, Forschungsprioritäten und Fortschritte, klinische Ressourcen sowie Zuschüsse und Finanzierungsmöglichkeiten bereitstellt. Substance Abuse and Mental Health Services Administration (SAMHSA): US-amerikanische Gesundheitsbehörde, die öffentliche Gesundheitsinitiativen zur Verbesserung des Gesundheitsverhaltens und Bereitstellung von Ressourcen leitet, einschließlich Suchportale für Behandlungszentren, gebührenfreie Hotlines, Schulungstools für Praktizierende, Statistiken und Publikationen über eine Vielzahl von substanzbezogenen Themen.