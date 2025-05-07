skip to main content
Fehler bei der Versorgung im Krankenhaus

VonMichael Joseph Pistoria, MEng, DO, Lehigh Valley Hospital - Coordinated Health
Überprüft vonMichael R. Wasserman, MD, California Association of Long Term Care Medicine
Überprüft/überarbeitet Geändert Mai 2025
Im Krankenhaus kann es zu Fehlern bei der Versorgung kommen. Im Krankenhaus ist die Versorgung kompliziert, die Umgebung ist belastend, viele verschiedene Menschen und Systeme müssen zusammenarbeiten, und medizinische Fachkräfte können manchmal unter Bedingungen arbeiten, die Müdigkeit und/oder Schlafmangel verursachen. Aufgrund dessen ist die Versorgung im Krankenhaus nicht so sicher, wie sie sein sollte. Medizinische Fehler sind eine wichtige Ursache für Todesfälle in den USA.

Fehler können Folgendes umfassen:

  • Verabreichung der falschen Medikamente, der falschen Dosis oder eines Medikaments, auf das der Patient allergisch ist

  • Durchführung von Tests oder Verabreichung von Medikamenten an die falsche Person

  • Durchführung eines chirurgischen Verfahrens an einer falschen Stelle des Körpers

  • Übersehen wichtiger Testergebnisse

Innerhalb der letzten zehn Jahre wurden in den USA große Fortschritte darin gemacht, Systeme zu entwickeln, durch die Versorgungsfehler identifiziert und vermieden werden.

Die beste Methode zur Vermeidung von Fehlern besteht für die Patienten jedoch darin, an der eigenen Versorgung teilzunehmen, indem sie Fragen stellen und alles über ihre Behandlung erfahren.

Mögliche Maßnahmen umfassen:

  • Die Erstellung einer genauen Liste aller Medikamente, die sie zu Hause einnehmen

  • Die Erstellung einer Liste mit Medikamenten, die Allergien auslösen

  • Verstehen lernen, warum bestimmte Medikamente im Krankenhaus verabreicht werden und warum Untersuchungen durchgeführt werden

  • Die Namen der Medikamente zu lernen, die ihnen verschrieben und verabreicht werden, einschließlich der Dosierung und der Häufigkeit, mit der die Medikamente jeden Tag eingenommen werden

  • Die Krankenpflegekraft jedes Mal, wenn sie ein Medikament verabreicht, nach dem Namen des Medikaments und dem Grund der Verabreichung zu fragen

  • Nach den Ergebnissen aller Untersuchungen, die durchgeführt wurden, zu fragen

  • Medizinische Fachkräfte bitten, sich vor der Untersuchung die Hände zu waschen

  • Das Krankenhauspersonal zu bitten, einen beim Namen zu nennen

  • Um eine schriftliche Auflistung der Medikamente, die eingenommen werden sollen, und um Anweisungen für den Zeitraum nach der Entlassung zu bitten

  • Sicherzustellen, dass zwischen Patient, Arzt und Chirurg Einigkeit herrscht und alle genau wissen, was bei einem chirurgischen Eingriff gemacht wird

  • Fragen zu stellen, falls etwas nicht korrekt erscheint

  • Ein Familienmitglied oder einen Freund zu bitten, dazuzukommen und im Auftrag des Patienten Fragen zu stellen

Patienten haben das Recht zu erfahren, ob bei ihrer Versorgung ein Fehler unterlaufen ist. Falls ein Fehler aufgetreten ist, sollten sie den Arzt oder die Krankenpflegekraft bitten:

  • Die Art des Fehlers und die Auswirkung zu erklären, die dieser auf ihre Gesundheit haben wird

  • Zu untersuchen, wie es zu dem Fehler kommen konnte

  • Den Fehler der Krankenhausverwaltung zu melden, damit ein System entworfen werden kann, um ähnliche Fehler künftig zu vermeiden

  • Eine Unterredung mit einem Repräsentanten des Krankenhauses (Patientenvertretung) zu ermöglichen, falls sie weitere Bedenken haben

