Fehler bei der Versorgung im Krankenhaus

Im Krankenhaus kann es zu Fehlern bei der Versorgung kommen. Im Krankenhaus ist die Versorgung kompliziert, die Umgebung ist belastend, viele verschiedene Menschen und Systeme müssen zusammenarbeiten, und medizinische Fachkräfte können manchmal unter Bedingungen arbeiten, die Müdigkeit und/oder Schlafmangel verursachen. Aufgrund dessen ist die Versorgung im Krankenhaus nicht so sicher, wie sie sein sollte. Medizinische Fehler sind eine wichtige Ursache für Todesfälle in den USA.

Fehler können Folgendes umfassen:

Verabreichung der falschen Medikamente, der falschen Dosis oder eines Medikaments, auf das der Patient allergisch ist

Durchführung von Tests oder Verabreichung von Medikamenten an die falsche Person

Durchführung eines chirurgischen Verfahrens an einer falschen Stelle des Körpers

Übersehen wichtiger Testergebnisse

Innerhalb der letzten zehn Jahre wurden in den USA große Fortschritte darin gemacht, Systeme zu entwickeln, durch die Versorgungsfehler identifiziert und vermieden werden.

Die beste Methode zur Vermeidung von Fehlern besteht für die Patienten jedoch darin, an der eigenen Versorgung teilzunehmen, indem sie Fragen stellen und alles über ihre Behandlung erfahren.

Mögliche Maßnahmen umfassen:

Die Erstellung einer genauen Liste aller Medikamente, die sie zu Hause einnehmen

Die Erstellung einer Liste mit Medikamenten, die Allergien auslösen

Verstehen lernen, warum bestimmte Medikamente im Krankenhaus verabreicht werden und warum Untersuchungen durchgeführt werden

Die Namen der Medikamente zu lernen, die ihnen verschrieben und verabreicht werden, einschließlich der Dosierung und der Häufigkeit, mit der die Medikamente jeden Tag eingenommen werden

Die Krankenpflegekraft jedes Mal, wenn sie ein Medikament verabreicht, nach dem Namen des Medikaments und dem Grund der Verabreichung zu fragen

Nach den Ergebnissen aller Untersuchungen, die durchgeführt wurden, zu fragen

Medizinische Fachkräfte bitten, sich vor der Untersuchung die Hände zu waschen

Das Krankenhauspersonal zu bitten, einen beim Namen zu nennen

Um eine schriftliche Auflistung der Medikamente, die eingenommen werden sollen, und um Anweisungen für den Zeitraum nach der Entlassung zu bitten

Sicherzustellen, dass zwischen Patient, Arzt und Chirurg Einigkeit herrscht und alle genau wissen, was bei einem chirurgischen Eingriff gemacht wird

Fragen zu stellen, falls etwas nicht korrekt erscheint

Ein Familienmitglied oder einen Freund zu bitten, dazuzukommen und im Auftrag des Patienten Fragen zu stellen

Patienten haben das Recht zu erfahren, ob bei ihrer Versorgung ein Fehler unterlaufen ist. Falls ein Fehler aufgetreten ist, sollten sie den Arzt oder die Krankenpflegekraft bitten: