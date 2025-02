Personen mit einer Zwangsstörung (Obsessive-Compulsive Disorder, OCD) leiden an Zwängen, d. h. Gedanken, Vorstellungen oder Triebimpulsen, die wieder und wieder auftreten, obwohl die Betroffenen dies nicht möchten. Diese Zwänge drängen sich selbst dann auf, wenn die Betroffenen über andere Dinge nachdenken oder andere Dinge tun. Außerdem führen die Zwänge in der Regel zu einem erheblichen Leidensdruck und starken Ängsten. Zu den Themen der Zwangsvorstellungen gehören Schädigungen (für sich selbst oder andere), Reinigung oder Kontamination, verbotene oder tabuisierte Gedanken (z. B. aggressive oder sexuelle Zwangsvorstellungen) und der Drang nach Symmetrie.

Zu den häufigen Zwangsstörungen gehören:

Sorgen wegen Verschmutzung (beispielsweise die Sorge, dass man sich beim Berühren von Türklinken mit einer Krankheit anstecken kann)

Zweifel (beispielsweise die Sorge, dass die Haustür nicht abgeschlossen ist)

Sorgen, dass Gegenstände nicht perfekt aufgereiht oder gerade sind

Da die Zwänge unangenehm sind, versuchen die Betroffenen, sie zu ignorieren und/oder zu kontrollieren.

Zwangshandlungen (auch als Rituale bezeichnet) sind eine Art der Betroffenen, mit ihren Zwängen umzugehen. Zum Beispiel fühlen sie sich möglicherweise angetrieben, etwas wiederholt, zielgerichtet und absichtlich zu tun, um zu versuchen, die durch die Zwänge verursachte Angst zu vermeiden oder zu mindern.

Zu den häufigen Zwangshandlungen gehören:

Waschen oder Putzen, um Schmutz zu beseitigen

Kontrollhandlungen, um Zweifel zu beseitigen (beispielsweise viele Male kontrollieren, ob die Tür verschlossen ist)

Zählen (zum Beispiel eine bestimmte Anzahl von Wiederholungen einer Handlung)

Ordnen (zum Beispiel die Anordnung von Geschirr oder Gegenständen am Arbeitsplatz nach einem bestimmten Muster)

Die meisten Rituale, wie übertriebenes Händewaschen oder wiederholtes Kontrollieren, ob die Tür verschlossen ist, können beobachtet werden. Andere Rituale spielen sich nur im Kopf des Betroffenen ab wie z. B. wiederholtes Zählen oder ständiges leises Murmeln, um Gefahren abzuwenden, und sind nach außen hin nicht sichtbar.

Rituale müssen möglicherweise auf eine bestimmte Weise nach strengen Regeln durchgeführt werden. Die Rituale können eine logische Verbindung mit dem Zwang aufweisen, dies muss aber nicht der Fall sein. Wenn es eine logische Verbindung der Zwangshandlung mit den Zwangsgedanken gibt (beispielsweise Duschen, um nicht schmutzig zu sein, oder Kontrollieren des Herds, um Feuer zu vermeiden), sind diese deutlich übertrieben. So duschen Betroffene möglicherweise jeden Tag stundenlang oder kontrollieren den Herd 30 Mal, bevor sie das Haus verlassen. Alle Zwänge und Rituale sind zeitaufwendig. Die Betroffenen können jeden Tag viele Stunden damit verbringen. Dies kann so viel Leid verursachen oder die Arbeits- oder Lebensweise so sehr beeinträchtigen, dass die Personen arbeitsunfähig sind.

Die meisten Menschen mit einer Zwangsstörung leiden an Zwangsvorstellungen und Zwangshandlungen.

Den meisten Betroffenen mit einer Zwangsstörung sind sich wenigstens bis zu einem gewissen Grad bewusst, dass ihre Zwangsgedanken nichts mit realen Gefahren oder der Realität zu tun haben und ihre Zwangshandlungen übertrieben sind. Einige wenige Personen sind jedoch davon überzeugt, dass ihre Zwänge begründet und ihre Zwangshandlungen gerechtfertigt sind.

Den meisten Personen mit einer Zwangsstörung ist klar, dass ihre Zwangshandlungen übertrieben sind. Deshalb führen sie ihre Rituale möglicherweise heimlich durch, obwohl manche Rituale mehrere Stunden pro Tag beanspruchen.

Aufgrund der Symptome der Zwangsstörung können die Beziehungen der Betroffenen zu anderen leiden, und möglicherweise sind sie in der Schule oder bei der Arbeit oder in anderen Bereichen des alltäglichen Lebens weniger leistungsfähig.

Viele Menschen mit einer Zwangsstörung haben auch andere psychische Gesundheitsstörungen. Ca. 76 Prozent der Menschen mit einer Zwangsstörung haben auch eine lebenslange Diagnose einer Angststörung, rund 41 Prozent haben eine lebenslange Diagnose von schwerer depressiver Störung und 23 bis 32 Prozent leiden an einer zwanghaften Persönlichkeitsstörung.

Etwa 35 bis 50 Prozent der Personen mit Zwangsstörung haben irgendwann Selbstmordgedanken und 10 bis 15 Prozent begehen einen Selbstmordversuch. Das Risiko für einen Selbstmordversuch ist erhöht, wenn die Betroffenen auch an einer schweren depressiven Störung leiden (siehe Selbstmordverhalten).