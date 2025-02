Die Betroffenen können so besessen von der Vorstellung sein, dass sie krank sind oder es werden, dass sie daran verzweifeln und ihre Lebensweise dadurch beeinträchtigt ist. Persönliche Beziehungen und die Leistung am Arbeitsplatz leiden darunter.

Menschen mit einer Krankheitsangststörung können körperliche Symptome haben oder auch nicht. Falls körperliche Symptome bei ihnen auftreten, sind die Symptome leicht und die Betroffenen machen sich eher sorgen darüber, was ihre Symptome bedeuten könnten (also, ob sie eine schwere Krankheit haben oder nicht), als über die Symptome selbst. Sie haben vor allem Angst, krank zu werden. (Wenn Patienten zudem erhebliche körperliche Symptome haben, können sie an einer somatischen Belastungsstörung leiden.) Wenn bei Patienten mit einer Krankheitsangststörung eine körperliche Erkrankung vorliegt, steht ihre Angst in keinem Verhältnis zum Schweregrad der Erkrankung.

Einige Betroffene untersuchen sich regelmäßig. Sie messen beispielsweise wiederholt ihren Puls, um zu sehen, ob ihr Herz regelmäßig schlägt. Neue Körperempfindungen jagen ihnen leicht Angst ein.

Manche Patienten mit einer Krankheitsangststörung begeben sich oft in medizinische Behandlung. Andere haben zu viel Angst davor.

Die Krankheit nimmt eine zentrale Bedeutung in ihrem Leben ein und beherrscht ihre Unterhaltungen mit anderen. Menschen mit einer Krankheitsangststörung lesen alles über die Erkrankung, die sie zu haben glauben. Sie sind in Bezug auf Krankheiten, auch bei anderen Personen, schnell beunruhigt.

Die Betroffenen ersehnen sich häufig von Familienmitgliedern, Freunden und Ärzten Zuspruch. Wenn ihr Arzt versucht, sie zu beruhigen, zum Beispiel, indem er ihnen mitteilt, dass die Untersuchungs- und Testergebnisse unauffällig sind, glauben sie oft, dass der Arzt ihre Symptome nicht ernst nimmt. Infolgedessen bekommen sie noch mehr Angst. Ihre ständige Sorge wird von anderen häufig als frustrierend empfunden, was zu angespannten Beziehungen führt.

Die Betroffenen vermeiden dann möglicherweise Situationen, die zu weiterer Belastung führen könnten (zum Beispiel den Besuch kranker Familienmitglieder). Außerdem vermeiden sie vielleicht Aktivitäten, von denen sie befürchten, dass sie ihre Gesundheit gefährden könnten (zum Beispiel körperliche Aktivität).

Die Krankheitsangst ist tendenziell chronisch. Die Symptome können nachlassen, dann wieder auftreten. Einige Betroffene erholen sich davon.