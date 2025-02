Wahnhafte Störung

Aufbau eines guten Arzt-Patienten-Verhältnisses

Manchmal Antipsychotika

Die Behandlung kann schwierig sein, da einige Personen fest an ihre Wahnvorstellungen glauben und sich weigern, Hilfe in Anspruch zu nehmen. Ein gutes Arzt-Patient-Verhältnis ist bei der Behandlung hilfreich. Sobald ein gutes Arzt-Patienten-Verhältnis besteht, kann der Arzt den behandlungsresistenten Betroffenen ermutigen, Behandlung in Anspruch zu nehmen.

Ein Klinikaufenthalt kann erforderlich sein, wenn der Arzt annimmt, dass der Betroffene sich oder andere gefährdet.

Antipsychotika werden im Allgemeinen nicht verordnet, können die Symptome aber unter Umständen wirksam unterdrücken.

Langfristig zielt die Behandlung darauf ab, dass sich der Betroffene weniger auf seine Wahnvorstellungen konzentriert und sich einem lohnenderen und befriedigenderen Bereich zuwendet; dieses Ziel ist jedoch häufig schwer zu erreichen.