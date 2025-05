Behandlung psychischer Erkrankungen

Psychoanalyse ist die älteste Form der Psychotherapie und wurde von Sigmund Freud in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts entwickelt. Der Patient liegt typischerweise vier oder fünf Mal pro Woche auf einer Couch in der Praxis des Therapeuten und versucht zu erzählen, was ihm in den Sinn kommt – eine Methode, die freie Assoziation genannt wird. Der Fokus liegt hauptsächlich darauf, den Betroffenen verstehen zu helfen, wie sich vergangene Beziehungsmuster in der Gegenwart wiederholen. Die Beziehung zwischen dem Patienten und dem Therapeuten ist der wichtigste Teil dieser Ausrichtung. Ein Verständnis davon, wie die Vergangenheit die Gegenwart beeinflusst, hilft dem Patienten, neue und adaptive Wege zu finden, um in Beziehungen und im Arbeitsumfeld zurecht zu kommen.