Histrionische Persönlichkeitsstörung

Ärztliche Beurteilung auf der Basis standardisierter psychiatrischer Diagnosekriterien

Ärzte diagnostizieren Persönlichkeitsstörungen in der Regel anhand der Kriterien im Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5. Auflage, Text Revision (DSM-5-TR), dem Standardnachschlagewerk für psychiatrische Diagnosen der American Psychiatric Association.

Damit Ärzte die Diagnose einer histrionischen Persönlichkeitsstörung stellen können, müssen diese Personen in tiefgreifender Weise ihre Gefühle übertreiben und gefallsüchtig sein, was sich in mindestens 5 der folgenden Handlungen ausdrückt:

Sie fühlen sich unwohl, wenn sie nicht im Mittelpunkt stehen.

Sie interagieren mit anderen auf unangemessen sexuell verführerische oder provokative Weise.

Ihre Gefühle wechseln rasch, sodass sie für andere oberflächlich wirken.

Sie nutzen wiederholt ihr äußeres Erscheinungsbild, um die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken.

Sie haben sehr vage Ansichten, die nicht fundiert sind.

Sie drücken ihre Gefühle auf dramatische, theatralische und übertriebene Weise aus.

Sie sind leicht durch andere und durch Situationen beeinflussbar.

Sie sehen ihre Beziehungen als intimer an als diese wirklich sind.

Außerdem müssen die Symptome bereits früh in der Kindheit begonnen haben.