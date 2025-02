Ängstlich-vermeidende Persönlichkeitsstörung

Ein geringes Selbstwertgefühl und das Gefühl der Unzulänglichkeit dieser Menschen in sozialen Situationen, besonders in neuen. Sie halten in ihrem Austausch mit neuen Menschen an sich, weil sie sich selbst für sozial ungeschickt, unsympathisch und den anderen unterlegen halten. Sie sind typischerweise ruhig und schüchtern, weil sie glauben, sie könnten etwas Falsches sagen.

Menschen mit ängstlich-vermeidender Persönlichkeitsstörung sehnen sich nach sozialem Austausch, haben aber Angst ihr Wohlergehen in die Hände anderer zu geben. Weil Menschen mit ängstlich-vermeidender Persönlichkeit ihren Umgang mit anderen Menschen einschränken, leben sie relativ isoliert. Also fehlt ihnen das soziale Netzwerk, das ihnen helfen könnte, wenn sie es brauchen.