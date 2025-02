Unter Voyeurismus versteht man eine sexuelle Erregung, jemandem unbemerkt zuzusehen, wie er sich auszieht, nackt ist oder sexuell aktiv ist. Die voyeuristische Störung beinhaltet das Ausüben voyeuristischer Triebe oder Fantasien oder Verzweiflung oder Beeinträchtigung der Lebensweise aufgrund dieser Triebe und Fantasien.

Die meisten Voyeure haben keine voyeuristische Störung.

Ärzte diagnostizieren eine voyeuristische Störung, wenn die Betroffenen unter großem Stress stehen oder aufgrund ihres Verhaltens nicht mehr mit ihrem Alltag zurande kommen oder, wenn sie ihren Drang bei einer Person ausgelebt haben, die damit nicht einverstanden war.

Die Behandlung, die in der Regel damit beginnt, dass ein Voyeur verhaftet wird, umfasst Psychotherapie, Selbsthilfegruppen und bestimmte Antidepressiva.

Voyeurismus ist eine Form von Paraphilie. Bei den meisten Personen mit voyeuristischen Neigungen liegt keine voyeuristische Störung vor.

Erregend ist der Vorgang des Zusehens, und nicht die sexuelle Handlung mit der beobachteten Person. Voyeure suchen keinen sexuellen Kontakt mit den Menschen, die sie beobachten. Wenn Voyeure ahnungslose Menschen beobachten, können sie Probleme mit dem Gesetz bekommen.

Voyeurismus entwickelt sich normalerweise in der Jugend oder im jungen Erwachsenenalter. Bis zu einem bestimmten Grad ist Voyeurismus normal, vor allem bei Jungen und Männern, aber auch zunehmend bei Frauen. Leichte Formen dieser Verhaltensweise gelten in der Gesellschaft als normal, wenn sie bereitwillige Erwachsene einschließt. Sich privat Bilder mit explizit sexuellem Inhalt anzusehen, die über das Internet verfügbar sind, fällt nicht unter den Begriff Voyeurismus, weil hier das Element der geheimen Beobachtung fehlt, das für Voyeurismus kennzeichnend ist. Die immer kleiner werdenden Überwachungskameras und der weit verbreitete Einsatz von Handykameras haben jedoch zu Video-Voyeurismus geführt, der das Filmen von nicht einwilligenden Personen umfasst, die sich entkleiden oder sexuell aktiv sind. Diese Aktivität wird immer beliebter und gilt in den meisten Ländern als Straftat.

Eine voyeuristische Störung ist eine der am häufigsten vorkommenden Paraphilien und viel weiter verbreitet bei Männern. Das Verhältnis von männlichen zu weiblichen Voyeuren liegt zwischen 2:1 und 3:1. Das Wenige, was über die voyeuristische Störung bekannt ist, kommt weitgehend von Menschen, die wegen dieses Verhaltens inhaftiert wurden. Viele Täter können auch hypersexuell sein und an einer oder mehreren anderen psychischen Erkrankungen leiden, einschließlich einer exhibitionistischen Störung,Depression,Verhaltensstörung oder einer antisozialen Persönlichkeitsstörung.

Wenn Voyeurismus den Charakter einer sexuellen Störung aufweist, verbringen Voyeure oft viele Stunden, um Gelegenheiten zur Beobachtung zu finden. Aufgrund dessen vernachlässigen sie möglicherweise wichtige Aspekte ihres Lebens und erfüllen ihre Pflichten nicht. Voyeurismus kann das bevorzugte Mittel sexueller Betätigung werden und viele Stunden des Auskundschaftens verschlingen.

Diagnose einer voyeuristischen Störung Ärztliche Beurteilung auf der Basis standardisierter psychiatrischer Diagnosekriterien Ärzte diagnostizieren eine voyeuristische Störung, wenn Betroffene wiederholt und intensiv erregt waren, wenn sie unbemerkt eine Person beobachteten, die nackt war, sich auszog oder sexuell aktiv war, und die Erregung in Fantasien, starken Drängen oder Verhaltensweisen auslebten.

In der Folge fühlen sich die Betroffenen stark unter Druck und kommen im Leben schlechter zurecht (in der Arbeit, in der Familie oder im Umgang mit Freunden), oder sie haben ihrem Drang bei einer Person nachgegeben, die damit nicht einverstanden war.

Sie hatten diesen Zustand für mindestens 6 Monate.