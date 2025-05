New York-Presbyterian Hospital

Anpassungsstörungen sind emotionale und/oder verhaltensbezogene Symptome, die durch einen erkennbaren Stressauslöser verursacht werden.

(Siehe auch Überblick über posttraumatische und Belastungsstörungen.)

Anpassungsstörungen treten häufig auf und stellen schätzungsweise 5 bis 20 Prozent der Patienten, die sich in der Psychiatrie ambulant behandeln lassen.

Die Stressauslöser, der zur Anpassungsstörung führen, können ein einzelnes, einmaliges Ereignis (z. B. Verlust des Arbeitsplatzes), mehrere Ereignisse (z. B. Probleme in finanziellen Angelegenheiten, gefolgt von Problemen Liebesangelegenheiten) oder eine dauerhaft bestehende Problematik (z. B. die Versorgung eines stark behinderten Angehörigen) sein. Der Stressor kann sich nur auf eine Person, eine ganze Familie oder eine große Gruppe von Personen auswirken. Der Stressor kann sogar ein ganz gewöhnlicher Entwicklungsschritt sein, der in der Regel positiv angenommen wird (z. B. Eltern werden).

Der Tod einer geliebten Person kann der Auslöser einer Anpassungsstörung sein. Ärzte müssen jedoch die breite Vielfalt an Trauerreaktionen berücksichtigen, die typisch für unterschiedliche Kulturen sind und dürfen nur dann eine Störung diagnostizieren, wenn die Trauerreaktion über das zu erwartende Maß hinausgeht bzw. eher als anhaltende Trauerstörung eingestuft werden sollte.

Bei der Beurteilung einer Person müssen Psychologen feststellen, ob die Anpassungsstörung mit einem bestimmten Stressfaktor zusammenhängt. Sie müssen außerdem feststellen, ob die Reaktion die Person als belastend empfunden hat oder die Fähigkeit dieser Person beeinträchtigt, in sozialen Umgebungen, am Arbeitsplatz und/oder in anderen Bereichen zu funktionieren.

Symptome und Anzeichen einer Anpassungsstörung Die Symptome einer Anpassungsstörung beginnen normalerweise kurz nach dem belastenden Ereignis und halten nicht länger als 6 Monate nach Verschwinden des Stressauslösers an. Es gibt viele Erscheinungsformen einer Anpassungsstörung. Häufig auftretende sind unter anderem: Depressive Stimmung

Angst

Fehlverhalten Die meisten Menschen haben eine Mischung dieser Symptome, manche jedoch nur ein besonders markantes Symptom (z. B. Nervosität und Nervosität nach einem körperlichen Übergriff). Außerdem besteht ein erhöhtes Risiko für Selbstmordversuch und vollendeten Selbstmord.

Diagnose der Anpassungsstörung Ärztliche Beurteilung auf der Basis standardisierter psychiatrischer Diagnosekriterien Die Betroffenen müssen an folgendem leiden: Emotionale oder Verhaltenssymptome innerhalb von 3 Monaten nachdem sie dem Stressauslöser ausgesetzt waren Die Symptome müssen klinisch bedeutend sein, was anhand eines oder mehrerer der folgenden Punkte nachgewiesen wird: Deutliche Belastung, die nicht im Verhältnis zum Stressauslöser steht (wobei kulturelle und andere Faktoren berücksichtigt wurden)

Die Symptome beeinträchtigen die soziale oder berufliche Funktionsfähigkeit erheblich Anpassungsstörungen treten häufig bei anderen psychischen Gesundheitsstörungen wie Zwangsstörung (OCD), Persönlichkeitsstörung oder bipolarer Störung auf.