Überblick über posttraumatische und Belastungsstörungen

Posttraumatische und Belastungsstörungen werden durch traumatische oder Stresssituationen ausgelöst. Zu den spezifischen Störungen zählen die posttraumatische Belastungsstörung (PTBS), die akute Belastungsreaktion und die Anpassungsstörung. Diese Störungen verursachen ähnliche Symptome, unterscheiden sich aber in ihrer Dauer.

Posttraumatische oder Belastungsstörungen entwickeln sich nach einem traumatischen Ereignis. Ihnen sind viele Merkmale gemeinsam, einschließlich Dysphorie (allgemeines Unbehagen oder Unzufriedenheit), Reizbarkeit, Dissoziation (Dissoziation einiger Aspekte der geistigen Funktionsfähigkeit von der eigenen Selbstgefühl ohne bewusste Wahrnehmung), Substanzgebrauch oder Schlaflosigkeit. Sie unterscheiden sich in der Schwere und Dauer der Symptome.

Die posttraumatische Belastungsstörung dauert länger als 1 Monat. Sie kann die Fortsetzung einer akuten Belastungsreaktion sein oder unabhängig davon bis zu 6 Monate nach dem Ereignis auftreten.

Die akute Belastungsstörung setzt typischerweise unmittelbar nach dem traumatischen Ereignis ein und dauert 3 Tage bis 1 Monat an.

Anpassungsstörungen sind Reaktionen auf belastende Ereignisse, die häufig Meilensteine der Entwicklung sein können (z. B. Eltern werden) oder umwälzende Ereignisse von unterschiedlicher Dauer sind (z. B. Verlust eines Arbeitsplatzes, Pflege eines behinderten Familienmitglieds oder Rückschlag in Liebesangelegenheiten), die zu einem Leidensdruck führen, der in keinem Verhältnis zum belastenden Ereignis steht und zu Schwierigkeiten im Alltag führt. Anpassungsstörungen entwickeln sich tendenziell kurz nach dem belastenden Ereignis und dauern weniger als 6 Monate an. Die Symptome der Anpassungsstörung können jedoch auf unbestimmte Zeit bestehen bleiben, wenn es zu anhaltendem Stress kommt (z. B. die anhaltende Erkrankung eines Familienmitglieds oder Dauerarbeitslosigkeit).

Obwohl Depression und Angst bei Menschen mit posttraumatischen Störungen überwiegen, leiden sie häufig an einer großen Bandbreite von Symptomen, die nicht so offensichtlich mit dem traumatischen Ereignis zusammenzuhängen scheinen. Sie sind zum Beispiel möglicherweise nicht mehr in der Lage, Freude zu empfinden. Sie werden aggressiv oder sind rastlos und unzufrieden, wütend, fühlen sich betäubt oder von sich und anderen entfremdet.