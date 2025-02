Wenn Sie Kopfschmerzen haben, Schmerzen beim Kauen verspüren oder ein Klicken hören, wenn Sie Ihren Kiefer bewegen, leiden Sie möglicherweise an einer temporomandibulären Dysfunktion (TMD). Es gibt viele Arten von TMD, jede mit ihren eigenen Ursachen und Symptomen. Zu wissen, wie Sie die richtige Hilfe für Ihre TMD erhalten, beginnt damit, etwas mehr über die Erkrankung zu erfahren und sich auf ein Gespräch mit Ihrem Arzt vorzubereiten. Hier finden Sie Antworten auf einige der häufigsten Fragen zu TMD.

Was ist der Unterschied zwischen TMJ und TMD?

„TMJ“ wird oft als Abkürzung für Kieferschmerzen und andere Probleme verwendet. TMJ steht für „temporomandibular joint“ (Kiefergelenk). Dies bezeichnet jedoch nur einen Körperteil. Genauer gesagt sind die Kiefergelenke die Verbindungen zwischen dem Schläfenbein der Schädelknochen und dem Unterkieferknochen (Mandibula).

TMD hingegen sind Probleme mit den Gelenken, Bändern, Sehnen oder Muskeln, die einen Teil des Schädels (das Schläfenbein) mit dem Unterkieferknochen verbinden. TMD, früher als Kiefergelenksbeschwerden bezeichnet, treten am häufigsten bei Frauen Anfang 20 und im Alter zwischen 40 und 50 Jahren auf.

Was sind die Ursachen für TMD?

Früher glaubten die Ärzte, dass Probleme mit dem Biss und dem Zusammenspiel der Kiefer eine der Hauptursachen für TMD sind. Heute wissen die Ärzte, dass das nicht oft der Fall ist. Infolgedessen wird eine Operation bei TMD seltener empfohlen als früher, wird jedoch in einigen Fällen immer noch durchgeführt.

Bei den meisten Menschen gibt es mehrere beeinflussende Faktoren für TMD, die einigen Patientinnen und Patienten vielleicht gar nicht bewusst sind. Die meisten TMD haben eine von zwei Ursachen. Das erste ist ein Makrotrauma, ein direkter Schlag auf Ihren Kiefer, der zu Schmerzen führt. Die häufigere Ursache ist ein Mikrotrauma, eine wiederholte Belastungsverletzung, die sich mit der Zeit akkumuliert. Wenn Sie Ihren Kiefer zusammenbeißen, wenn Sie gestresst sind, im Schlaf mit den Zähnen knirschen oder täglich Kaugummi kauen, können sich diese Verhaltensweisen, die einzeln betrachtet nur von geringer Intensität sind, zu einer TMD summieren.

Wen sollte ich wegen meiner Kieferschmerzen oder Kopfschmerzen aufsuchen?

Verschiedene Patientinnen und Patienten zeigen unterschiedliche Symptome in Verbindung mit ihrer TMD. Zu den häufigen TMD-Symptomen gehören Kopfschmerzen, Schmerzen in der Kiefermuskulatur beim Kauen, Knacken oder Blockieren des Kiefers, Schmerzen in der Nähe des Gelenks, Schmerzen oder Steifheit im Nacken, die sich auf die Arme ausbreiten, Schwindel, Ohrenschmerzen oder Verstopfung in den Ohren, Schlafprobleme und Schwierigkeiten, den Mund weit zu öffnen. Oft hängt es davon ab, welche Symptome eine Person hat, mit welcher Art von Medizinern sie zuerst spricht.

Orofazialer Schmerz ist ein anerkanntes zahnmedizinisches Fachgebiet. Auch wenn Ihr vertrauter Zahnarzt kein Spezialist für orofaziale Schmerzen ist, lohnt sich ein Gespräch mit ihm über die Schmerzen, die Sie haben. Wenn Ihr Zahnarzt nach Veränderungen in Ihrem Mund oder Ihrer Gesundheit fragt, denken Sie nicht nur an Ihre Zähne. Sprechen Sie Kopfschmerzen, Kieferschmerzen und andere Symptome an, die mit einer TMD in Verbindung stehen könnten. In einigen Fällen kann Ihr Zahnarzt oder Hausarzt Ihnen empfehlen, einen Spezialisten aufzusuchen, um die TMD zu behandeln.

Es gibt keine Biomarker für TMD. Die Diagnose wird in der Regel gestellt, indem nach der Krankengeschichte gefragt und eine körperliche Untersuchung durchgeführt wird. Manchmal kommen bildgebende Verfahren zum Einsatz. Der beste Weg, sich auf diese Gespräche vorzubereiten, besteht darin, Ihre Gedanken so zu ordnen, dass Sie ehrliche, genaue Angaben darüber machen können, wie und wann Sie Schmerzen oder andere Symptome verspüren. Je mehr Details Sie angeben können, desto besser wird der Arzt bei der Diagnose Ihres Problems sein.

Was kann ich gegen meine TMD tun?

Normalerweise konzentrieren sich die Ärzte darauf, die Ursache der Schmerzen zu identifizieren und zu behandeln. Es ist wichtig, die Herkunft des Schmerzes und die wahre Ursache zu finden, anstatt den Ort des Schmerzes zu behandeln. Die Ursache für Kopfschmerzen oder Nackenschmerzen kann tatsächlich das TMJ sein. Wenn es darum geht, Patienten bei Schmerzen im Zusammenhang mit TMDs zu helfen, empfehlen Ärzte oft eine Aufbissschiene und ein Medikament gegen Schmerzen. In anderen Fällen empfehlen Ärzte Physiotherapie und Kieferübungen, andere Medikamente und eine Operation. Eine weitere Empfehlung kann sein, einen Therapeuten oder einen Verhaltensexperten aufzusuchen, um Stress unter Kontrolle zu bringen, wenn die Betroffenen auf ihren Kiefer beißen.

Welche Aufbissschiene sollte ich bekommen?

Eine Aufbissschiene ist eine übliche Strategie zur Linderung von TMD-bedingten Schmerzen. Es gibt unzählige Varianten von Aufbissschienen. In gewisser Weise verhält es sich so wie bei einem individuell bearbeiteten Kleidungsstück. Sie können sich einen Anzug genau nach Ihren Maßen und Vorgaben schneidern lassen. Alternativ können Sie auch ein Modell von der Stange kaufen, das wahrscheinlich nicht ganz so gut passen wird. In einigen Fällen kann die schlechte Passform die TMD-Schmerzen sogar verschlimmern. Deshalb empfehlen viele Zahnärzte eine individuelle Aufbissschiene. Sie müssen jedoch nicht mit etwas Ausgefallenem beginnen – ein einfaches Modell aus Kunststoff, das gut sitzt und bequem ist, reicht völlig aus.