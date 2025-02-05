Kiefergelenkerkrankungen sind Probleme mit den Gelenken, Bändern, Sehnen oder Muskeln, die einen Teil Ihres Schädels (Schläfenbein) mit Ihrem Unterkieferknochen (Mandibula) verbinden. Diese wurden früher als Erkrankungen des Temporomandibulargelenks bezeichnet.

Das Kiefergelenk verbindet Ihren Schädel mit Ihrem Unterkieferknochen. Dieses Gelenk ist in verschiedene Richtungen beweglich. Es öffnet und schließt sich und verschiebt sich vorwärts, rückwärts und seitlich. Durch das Kauen wird ein großer Druck auf das Gelenk ausgeübt. Ein Stück Knorpel, die sogenannte Knorpelscheibe, hält den Schädel und den Unterkiefer davon ab, aneinander zu reiben.

Wenn Sie unter einer Kiefergelenkerkrankung leiden, können Sie unter Umständen Kopfschmerzen bekommen, Schmerzen beim Kauen verspüren oder ein Klicken hören, wenn Sie Ihren Kiefer bewegen.

Ärzte oder Zahnärzte stellen eine Kiefergelenkerkrankung in der Regel bei der Untersuchung fest.

Frauen Anfang 20 und Frauen zwischen dem 40. und 50. Lebensjahr sind am häufigsten betroffen.

Die Behandlung umfasst in der Regel das Tragen einer Aufbissschiene und die Einnahme von Medikamenten zur Schmerzlinderung