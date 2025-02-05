Was sind Kiefergelenkerkrankungen?
Kiefergelenkerkrankungen sind Probleme mit den Gelenken, Bändern, Sehnen oder Muskeln, die einen Teil Ihres Schädels (Schläfenbein) mit Ihrem Unterkieferknochen (Mandibula) verbinden. Diese wurden früher als Erkrankungen des Temporomandibulargelenks bezeichnet.
Das Kiefergelenk verbindet Ihren Schädel mit Ihrem Unterkieferknochen. Dieses Gelenk ist in verschiedene Richtungen beweglich. Es öffnet und schließt sich und verschiebt sich vorwärts, rückwärts und seitlich. Durch das Kauen wird ein großer Druck auf das Gelenk ausgeübt. Ein Stück Knorpel, die sogenannte Knorpelscheibe, hält den Schädel und den Unterkiefer davon ab, aneinander zu reiben.
Wenn Sie unter einer Kiefergelenkerkrankung leiden, können Sie unter Umständen Kopfschmerzen bekommen, Schmerzen beim Kauen verspüren oder ein Klicken hören, wenn Sie Ihren Kiefer bewegen.
Ärzte oder Zahnärzte stellen eine Kiefergelenkerkrankung in der Regel bei der Untersuchung fest.
Frauen Anfang 20 und Frauen zwischen dem 40. und 50. Lebensjahr sind am häufigsten betroffen.
Die Behandlung umfasst in der Regel das Tragen einer Aufbissschiene und die Einnahme von Medikamenten zur Schmerzlinderung
Das Kiefergelenk
Was sind die Ursachen von Kiefergelenkerkrankungen?
Kiefergelenkerkrankungen werden durch Folgendes verursacht:
Muskelspannungen
Probleme mit dem Kiefergelenk (Articulatio temporomandibularis)
In manchen Fällen kann Stress oder Angst zu einer Verschlimmerung der Beschwerden führen.
Muskelspannungen im Kiefer können folgenden Ursachen zugrunde liegen:
Zusammenpressen der Zähne und Zähneknirschen (Bruxismus)
Psychischer Stress oder Schlafstörung
Fehlende Zähne oder Zähne, die nicht gleichmäßig aufgereiht sind (Fehlbiss)
Ständiges Kaugummikauen
Kiefergelenkprobleme können folgende Ursachen zugrunde liegen:
Verkrümmtes Kiefergelenk oder verkrümmte Kiefergelenkscheibe
Arthritis, einschließlich der Arthrose, rheumatoiden Arthritis, infektiösen Arthritis und einer durch eine Verletzung hervorgerufenen Arthritis
Kalziumablagerungen im Kiefergelenk
Was sind die Symptome von Kiefergelenkerkrankungen?
Zu den Symptomen von Kiefergelenkerkrankungen gehören unter anderem:
Kopfschmerzen
Schmerzen beim Kauen in der Kiefermuskulatur
Klicken oder Sperren des Kiefers
Schmerzen nahe des Gelenks
Nackensteife und -schmerzen, die bis in die Arme ausstrahlen
Schwindel
Ohrenschmerzen oder „verstopfte“ Ohren
Schlafprobleme
Schwierigkeiten, den Mund weit zu öffnen
Woran erkennt der Arzt eine Kiefergelenkerkrankung?
Ihr Arzt oder Zahnarzt kann eine Kiefergelenkerkrankung in der Regel mit Fragen zu Ihrer Krankengeschichte und einer körperlichen Untersuchung diagnostizieren. In manchen Fällen werden folgende Maßnahmen von Ärzten ergriffen:
Tests, z. B. eine MRT (Magnetresonanztomographie), Röntgenaufnahmen oder ein CT(Computertomographie)-Scan
Flüssigkeitsentnahme aus dem Gelenk zur Untersuchung auf Vorliegen einer Infektion im Gelenk
Durchführung eines Schlaftests (Polysomnographie)
Wie sieht eine ärztliche Behandlung einer Kiefergelenkerkrankung aus?
Nach Anweisungen Ihrer Ärzte müssen Sie Folgendes verwenden:
Aufbissschiene
Schmerzmittel, z. B. nichtsteroidale Antirheumatika (NSAR)
Die Ärzte behandeln die Ursache Ihrer Kiefergelenkerkrankung. Die Behandlungen können Folgendes umfassen:
Bewegungsübungen und Kieferübungen
Muskelrelaxierende Medikamente
Gerät zur Repositionierung des Kieferknochens
Operation
Medikamente zur Behandlung von Arthritis
Warme Kompressen
Die meisten Patienten fühlen sich innerhalb von 3 Monaten besser. Ohne Behandlung erholen sich viele Menschen innerhalb von 2 bis 3 Jahren.