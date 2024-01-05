Für Zahnfehlstellungen gibt es mehrere mögliche Ursachen:

Die Größen von Kiefer und Zähnen passen nicht zusammen

Habituelles Daumenlutschen und/oder Drücken mit der Zunge

Verlorene Zähne

Bestimmte Geburtsfehler an den Zähnen

Die häufigste Ursache für Zahnfehlstellungen ist ein zu kleiner Kiefer im Verhältnis zur Größe der Zähne. Eine leichte Nichtübereinstimmung führt zu einer Zusammenstauchung und damit einer Fehlstellung der Zähne.

Habituelles Daumenlutschen oder Drücken mit der Zunge gegen die Schneidezähne kann dazu führen, dass diese vorstehen.

Ein dauerhaft verlorener Zahn bildet eine Lücke, in die benachbarte Zähne hineinwachsen, was zu einer Fehlstellung führt, wenn der Zahnarzt nicht eine Brücke, ein Implantat oder einen partiellen Zahnersatz in die Lücke einfügt. Normalerweise werden verlorene Milchzähne schnell durch bleibende Zähne ersetzt. Wenn jedoch ein Kind einen Milchzahn zu früh verliert, können sich benachbarte Zähne ähnlich verschieben und eine Fehlstellung bewirken.

Geburtsfehler und Brüche des Kiefers bewirken oft eine Fehlstellung.