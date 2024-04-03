Beschwerden an der Zunge werden am häufigsten durch Verletzungen der Zunge verursacht. Die Zunge enthält viele Nervenenden und ist wesentlich schmerzempfindlicher als viele der übrigen Körperteile. Nicht selten beißt man sich versehentlich auf die Zunge, die aber schnell heilt. Scharfkantige, abgebrochene Füllungen oder Zähne können das zarte Zungengewebe erheblich beschädigen. Verletzungen durch penetrierende Verletzungen (wie Schuss- und Stichwunden) und stumpfe Gewalteinwirkung schädigen das Gesicht sowie die Zunge (siehe Gesichtsverletzungen). Oberflächliche Verletzungen heilen relativ schnell, und tiefere Verletzungen dauern normalerweise nicht länger als 3 Wochen an.

Bei der Behandlung einer Zungenlazeration muss der Arzt entscheiden, ob die Nähte wirklich benötigt werden, da viele Verletzungen schnell heilen, ohne dass eine Reparatur erfolgt, und viele Menschen können während des Vernähens ihren Mund nicht offen und ihre Zunge ruhig halten, sodass eine Sedierung oder Anästhesie erforderlich ist.