Mit einer arthroskopischen Operation kann das zerrissene Band ersetzt werden. Bei diesem Verfahren wird ein arthroskopischer Rasierer verwendet, um die Reste des zerrissenen Bands zu entfernen. Dann wird vorne am Schienbein eine Öffnung in das Kniegelenk gebohrt, wo das VKB mit dem Schienbein verbunden wird. Eine zweite Öffnung, die vom Gelenk nach außen führt, wird in den Oberschenkelknochen gebohrt. Als Nächstes kann eigenes Gewebe bzw. ein Transplantat aus der Patellasehne als Ersatzband entnommen werden. Das mittlere Drittel der Sehne zusammen mit den Patella- und Tibiaansätzen (sogenannte Knochenblöcke) werden entfernt. Das Transplantat wird durch die zwei Tunnel gezogen, die in das Schienbein- und den Oberschenkelknochen gebohrt wurden. Dann wird es mit Schrauben fixiert. Eine arthroskopische VKB-Reparatur wird ambulant durchgeführt.